Juzgan por quinta vez a un sanjuanino y lo envían directo al penal de Chimbas

La justicia sanjuanina volvió a sentar en el banquillo a un viejo conocido de las noticias policiales. Cristian Exequiel Godoy sumó su quinta condena tras protagonizar un raid delictivo en el departamento de Rawson en un lapso de apenas una semana. El primer hecho ocurrió el pasado 11 de febrero, entre las 14:00 y las 18:30 horas, cuando el sujeto pasaba por un domicilio de calle Quiroga y, tras divisar una bicicleta de mujer rodado 26 apoyada en el frente, la sustrajo con total impunidad.

Sin embargo, su actividad criminal no se detuvo. El 18 de febrero, Godoy volvió a atacar en la misma zona, esta vez ingresando al estacionamiento del "Complejo Ruiz", ubicado también sobre calle Quiroga. En esa oportunidad, el delincuente forzó la traba de seguridad de una motocicleta Keller de color gris y se la llevó caminando del lugar.

Ante la contundencia de las pruebas presentadas por la fiscalía, se resolvió el caso mediante un juicio abreviado. El fiscal Juan Manuel Gálvez, junto a los ayudantes fiscales Juan Manuel García Castrillón y Erica Funes, acordaron la pena que finalmente fue ratificada por el magistrado interviniente.

Ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y el fiscal Juan Manuel Gálvez

De esta manera, Godoy fue condenado a sufrir la pena de 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo, siendo trasladado de forma inmediata al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) para cumplir su condena tras las rejas.