La Junta Electoral de UPCN no respondió la apelación y la oposición irá a la Justicia

El plazo venció y no hubo contestación. Este miércoles 4 de marzo a las 00 horas expiró el tiempo que tenía la Junta Electoral de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) San Juan para responder la apelación presentada por la lista opositora, pero la resolución nunca llegó. Ante ese escenario, la conducción de la Lista Naranja anunció que avanzará con un recurso de amparo en la Justicia.

El referente opositor Alejandro Savoca confirmó a Tiempo de San Juan que solicitarán que se declare inválido todo el proceso electoral, fechado para el próximo 9 de abril. La presentación judicial será patrocinada por el abogado Marcelo Arancibia.

El conflicto se desató luego de que la Junta Electoral impugnara la lista que encabezan Savoca y Carlos Quinteros, tras dar de baja alrededor de 700 avales. Esa decisión dejó al actual secretario general, José Villa, en una posición favorable de cara a las elecciones previstas para el 9 de abril.

Desde la oposición sostienen que hubo irregularidades en el procedimiento y citan como antecedente lo ocurrido en la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), donde una lista que había sido impugnada logró finalmente competir.

En paralelo, sectores cercanos a la conducción oficialista denunciaron a la lista de Savoca por presuntas firmas falsificadas en los avales.