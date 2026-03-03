martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

La UIA salió al cruce luego del discurso de Milei en el Congreso: "Sin industria no hay Nación"

Lo hizo mediante un comunicado en redes; defendió al empresariado y utilizó una frase de Carlos Pellegrini.

Por Agencia NA
image

La Unión Industrial Argentina (UIA) salió al cruce luego del discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, y utilizó una frase del expresidente Carlos Pellegrini: “Sin industria no hay Nación”.

Lee además
$libra: encuentran borradores de un acuerdo confidencial entre javier milei y hayden davis
Criptoestafa

$Libra: encuentran borradores de un "acuerdo confidencial" entre Javier Milei y Hayden Davis
milei recibio al embajador estadounidense, peter lamelas, en medio del conflicto en medio oriente
Encuentro

Milei recibió al embajador estadounidense, Peter Lamelas, en medio del conflicto en Medio Oriente

“Expresamos nuestra preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias. La transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato”, advirtieron desde la organización industrial.

Señalaron que varias empresas, en especial las PyMEs “están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo”.

La UIA manifestó su postura mediante un comunicado de prensa que difundió en sus redes sociales y utilizó una frase del expresidente Carlos Pellegrini, quien además fue uno de los impulsores para la creación de la organización industrial.

El texto se publicó luego de la reunión que tuvieron los representantes de las uniones industriales del Norte con el Comité Ejecutivo de la UIA. En la misma, expresaron sus “preocupaciones” y solicitaron el apoyo de la UIA para “implementar medidas de aliento a la actividad industrial”.

“Esta región (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), que tiene la cuarta parte de la población argentina, exhibe el peor poder adquisitivo del país, y la falta de inversiones privadas queda evidenciada en el bajo nivel de trabajo registrado en el sector privado, lo que redunda en un elevado empleo público”.

En otro tramo, el gremio empresarial detalló las cifras que la industria otorga hacia la economía local, entre los que detallaron:

  • Produce el 19% del PBI y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional.
  • Genera de manera directa el 19% del empleo formal del país, con aproximadamente 1.200.000 trabajadores.
  • Moviliza otros 2.400.000 empleos formales indirectos a lo largo de toda la cadena productiva.
  • En total, más de 3.600.000 trabajadores dependen directa o indirectamente de la actividad industrial.

“Estos datos reflejan el rol estratégico que cumple la industria en la economía argentina por su capacidad de agregar valor, generar exportaciones y aportar divisas. Detrás de cada fábrica se encuentra un capital social construido por empresarios y trabajadores”, indicó la UIA.

En otro tramo, la entidad que preside Martín Rapallini reconoció los avances que logró el Gobierno en materia de “equilibrio fiscal” y la “decisión de encarar reformas estructurales largamente postergadas”, entre las que destacó la baja de la inflación y la actualización del marco laboral, así como ”el proceso de integración internacional y todas las medidas tendientes a mejorar la competitividad del sector productivo nacional".

“La industria es un sector transable de la economía que compite de manera directa con el mundo y que, por lo tanto, debe adaptarse a estándares internacionales en materia de presión impositiva, infraestructura y costos financieros, Por eso es fundamental avanzar en una agenda que permita reducir las distorsiones acumuladas. El objetivo del sector industrial es claro: ofrecer a la sociedad argentina bienes de calidad global a precios internacionales”.

También defendió al empresario, quien fue duramente criticado por el mandatario en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, al asegurar que “no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas”.

“En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país. El respeto es el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita, tanto puertas adentro como frente al mundo”.

Sobre el final, la UIA reafirmó su vocación de trabajar junto con el Gobierno, los trabajadores y toda la sociedad con el objetivo de “construir una economía productiva, moderna e integrada al mundo”.

“La industria es parte de la solución”, concluyó el texto.

Temas
Seguí leyendo

Qué tuvieron que ver el sanjuanino "Chiqui" Tapia y la AFA con la liberación de Nahuel Gallo

Las 10 frases destacadas de Milei en la apertura de sesiones

Javier Milei elogió la operación conjunta de Estados Unidos e Israel y condenó "las atrocidades" de Irán

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a "alto" en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel

Milei ya promulgó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europa

Milei estableció el horario de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo

Peluc presidirá la comisión de la aclaratoria de Glaciares en Diputados y adelantó que habría invitaciones a gobernadores

Qué pasó con los 80 cargos que impulsaba la Corte y con los otros 5 que presentó en Diputados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mega distribuidora de bebidas cerro sus 20 locales y dejo a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan
Causas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo

Los choferes de colectivos de San Juan piden a las empresas que se reestablezca el horario normal de los recorridos y se deje de circular con horario de verano, tras el inicio de clases.
Reclamo

Los choferes sanjuaninos exigen dejar el horario de verano de los recorridos tras el inicio de clases

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?
Soporte estatal

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?

Te Puede Interesar

De izquierda a derecha: Hernán Cara de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Peluc presidirá la comisión de la aclaratoria de Glaciares en Diputados y adelantó que habría invitaciones a gobernadores
Representación local

Peluc presidirá la comisión de la aclaratoria de Glaciares en Diputados y adelantó que habría invitaciones a gobernadores

Imagen ilustrativa
Robo tipo escruche

Ladrones casi dejaron vacía una casa de fin de semana en Calingasta

Calor en San Juan.
Clima

Calor intenso y algo de viento: así estará el tiempo este miércoles en San Juan

En Toronto, el Ceo de Vicuña fue contundente: no a una ley de proveedores mineros en San Juan
Canadá

En Toronto, el Ceo de Vicuña fue contundente: "no" a una ley de proveedores mineros en San Juan