Representación local

Peluc presidirá la comisión de la aclaratoria de Glaciares en Diputados y adelantó que habría invitaciones a gobernadores

Con José Peluc al frente del debate en comisión, la Cámara baja comenzará a definir el cronograma de tratamiento de la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado. Buscan convocar al gobernador Marcelo Orrego y todo indica que los seis diputados sanjuaninos acompañarán el proyecto, incluso el peronismo, tras la definición pro minera del PJ provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (6)

La aclaratoria de la Ley de Glaciares comenzó a transitar su debate en la Cámara de Diputados de la Nación y tendrá a un sanjuanino al frente de la comisión encargada de su tratamiento. Se trata de José Peluc, diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), quien presidirá el espacio donde se analizará el proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado con 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención.

Según adelantaron las fuentes, este miércoles se definirá el cronograma de actividades y exposiciones, en una instancia que promete reactivar la discusión en torno al alcance de la normativa que regula la actividad minera en zonas periglaciares. En ese marco, no se descarta que la comisión invite al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, a participar del debate, tal como lo hizo durante el tratamiento en la Cámara alta.

Dentro de la comisión también integra el cuerpo el diputado nacional por Producción y Trabajo, Carlos Jaime, lo que refuerza la presencia sanjuanina en una discusión considerada estratégica para la provincia.

En Diputados, todo indica que los seis legisladores que representan a San Juan acompañarían la iniciativa. Incluso se prevé el respaldo de los peronistas Cristian Andino y Jorge “Coqui” Chica, en línea con la postura institucional fijada por el Consejo Provincial del Partido Justicialista de San Juan, que emitió un comunicado ratificando el perfil pro minero de la provincia y el acompañamiento a modificaciones que otorguen mayor previsibilidad al sector.

La expectativa ahora está puesta en cómo avanzará el debate técnico y político en comisión y en el eventual consenso que pueda construirse antes de su llegada al recinto.

