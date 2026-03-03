martes 3 de marzo 2026

Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Hernán “Pata de Mono” Álvarez y las mujeres trans Brisa Mallea y y Jonatan “Pampita” Alanis quedaron bajo sospecha por el ataque ocurrido en la noche del lunes, que terminó con un hombre internado en el Hospital Marcial Quiroga. Los tres apuntados fueron detenidos durante la tarde de este martes. Hace un año, a uno de ellos le encontraron 72 envoltorios de cocaína en Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
De izquierda a derecha: Hernán Cara de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.

De izquierda a derecha: Hernán "Cara de Mono" Álvarez, Jonathan "Pampita" Alanis y Brisa Mallea.

Fuentes oficiales confirmaron que los detenidos son Hernán de Jesús Álvarez Maturano, alias “Pata de Mono”; Brisa Agostina Mallea González, mujer trans; y Jonatan Exequiel Alanis, alias “Pampita”, mujer trans sin cambio legal de género. Los tres fueron capturados durante la tarde de este martes y quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo al parte oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 21 en el estacionamiento Sur de la Terminal, en inmediaciones del Bar Rocco. En ese lugar, Jaime Rafael Pérez habría mantenido una discusión con los ahora detenidos, quienes presuntamente lo rociaron con una sustancia inflamable -que sería alcohol etílico- y luego le prendieron fuego. Tras el ataque, se retiraron del lugar.

Pérez se trasladó por sus propios medios hasta el Hospital Rawson, donde perdió el conocimiento. Debido a la complejidad del cuadro fue derivado al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El informe médico, elaborado por la doctora Belén Opaso, indica que presenta quemaduras en el 12% de la superficie corporal total, con compromiso en el rostro, región anterior del tórax y vía aérea. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y sedoanalgesiado. El tiempo estimado de curación es de 50 días, salvo complicaciones, con igual período de incapacidad.

Las detenciones se concretaron este martes cerca de las 14:40 en la intersección de Mitre y Avellaneda, en Capital, con intervención de personal de la Brigada de Investigaciones de la UFI Delitos Especiales y la Comisaría 5ª. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir y una botella de alcohol etílico, elementos que fueron incorporados a la causa.

image

La investigación está a cargo del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Pizarro, junto a los ayudantes fiscales Facundo Romero y Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio. En las primeras versiones, el caso fue vinculado a un presunto ajuste de cuentas en el ambiente de la explotación sexual en la zona de la terminal, hipótesis que continúa bajo análisis.

"Cara de Mono", involucrado en un caso con drogas

En cuanto a antecedentes, a fines de marzo del año pasado Álvarez fue detenido en la plaza del Barrio 19 de Noviembre, en Chimbas, en el marco de un operativo conjunto entre la Subcomisaría Cipolletti y la Departamental N° 2. En aquella oportunidad, según la información oficial difundida entonces, le secuestraron 72 envoltorios de cocaína.

