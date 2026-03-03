Caucete: fue a reclamarle por el pago de la cuota alimentaria a su ex y lo atacó con un tenedor

Una mujer que fue a reclamar por la cuota alimentaria de su hija se puso violenta con su ex y ahora será ella quien deba pagar una multa de $20.000 como resarcimiento económico para no ir presa.

El episodio ocurrió el domingo pasado cuando la mamá, furiosa por la falta de pago del dinero para su hija, se dirigió hasta la casa de su ex a reclamarle, en Caucte. Cuando el progenitor de la niña se negó a pagar más dinero del que ya aporta, la charla se puso violenta y la mujer agarró un tenedor para atacarlo.

Tras el episodio de violencia, el hombre fue hasta el hospital de la zona para hacerse atender porque las heridas las recibió en la clavícula izquierda, donde le quedó clavado el tenedor que usó su ex, aunque está fuera de peligro.

Un vecino que vio toda la escena fue el que llamó a la Policía y la mujer terminó acusada por la agresión. La Justicia la condenó a hacer tareas comunitarias y a pagar un resarcimiento económico para así evitar la cárcel.