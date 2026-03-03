martes 3 de marzo 2026

Encuentro

Milei recibió al embajador estadounidense, Peter Lamelas, en medio del conflicto en Medio Oriente

El mandatario se reunió con el diplomático, que el domingo le dio su respaldo en la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1° de marzo.

Por Agencia NA
image

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Quinta de Olivos al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en medio del conflicto abierto en Medio Oriente.

El intercambio inició a las 10 en la residencia presidencial y se extendió durante una hora y media. El contacto se enmarca en el alineamiento de la gestión libertaria con la administración republicana de Donald Trump.

En los últimos días, Trump ocupó el centro de la escena tras la avanzada sobre Irán, que incluyó la muerte del Alí Jamenei. Hace algunas horas, el régimen iraní bombardeó la embajada de Estados Unidos en Riad en Arabia Saudita.

El vínculo del Gobierno libertario con Lamelas es fluido. Incluso el diplomático estadounidense estuvo presente en el Congreso el pasado domingo durante la sesión que inauguró formalmente el año legislativo.

Desde su desembarco en el país mantuvo encuentros con otros funcionarios como el ministro del Interior, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Por su parte, el embajador reveló que trabaja para concretar la visita de Trump en la Argentina.

