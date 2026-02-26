jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ley

Milei ya promulgó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europa

El próximo paso es comunicarlo a Paraguay (que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur) y la Secretaría General del Consejo Europeo en Bruselas.

Por Agencia NA
image

El presidente Javier Milei promulgó este jueves el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, apenas horas después de la sanción de esa norma en el Senado.

Lee además
senado aprobo el acuerdo comercial entre el mercosur y la union europea por amplia mayoria
Congreso

Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por amplia mayoría
luego de ratificar el acuerdo comercial mercosur-union europea, como quedaria el mapa productivo en san juan
Impacto económico

Luego de ratificar el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan

Así lo destacó el Canciller, Pablo Quirno, vía X. También subrayó que “la promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea”.

En el oficialismo pretendían promulgar la ley lo más rápido posible. ¿El próximo paso? El Gobierno comunicará formalmente a los depositarios del pacto —el gobierno de Paraguay (que ejerce la presidencia pro tempore) y la Secretaría General del Consejo Europeo en Bruselas— que la Argentina ya cumplió con todos los procedimientos legales internos para la aplicación del tratado.

image

El objetivo de la Casa Rosada es que se apliquen de la manera más rápida posible las nuevas reglas de juego para el comercio entre los bloques regionales.

De acuerdo a fuentes oficiales consultadas por Agencia Noticias Argentinas, el Ejecutivo procederá a la inmediata publicación de la norma en el Boletín Oficial (BORA) a partir de las próximas horas. Se trata del paso administrativo que le da fuerza de ley interna al entendimiento dentro del territorio argentino.

Para la gestión de Javier Milei, este paso es necesario para bajar costos de importación y que miles de productos argentinos tengan posibilidades de ingresar al mercado europeo. Por eso el oficialismo festejó, vía redes sociales, que el Senado haya avanzado en el tratado.

En tanto, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que enumeró los beneficios del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que fue aprobado por e Senado en la tarde del jueves. El texto oficial destaca que se trata de “un paso fundamental para la inserción internacional y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”.

No solo eso: se mencionó el pacto como una herramienta para "fortalecer la competitividad de los sectores productivos", una “oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión” con un agregado: bajo “reglas claras, previsibilidad y mayor integración”.

El tratado, según el oficialismo, significa un avance para el fortalecimiento institucional y consolida relaciones internacionales. Un detalle no menor: aparece en el texto un agradecimiento del presidente Milei a los legisladores nacionales que acompañaron la sanción. Y expresó su deseo de que los congresos de los demás países miembros avancen con la misma rapidez con la que actuó la Argentina.

Temas
Seguí leyendo

Milei estableció el horario de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo

Javier Milei viaja a Estados Unidos para participar del Consejo de Paz de Trump

Luis Juez explicó por qué ahora vota en sentido opuesto al 2010 con respecto a la Ley de Glaciares: "No soy falso"

Acuerdo Mercosur-UE: Uruguay le ganó de mano a Argentina

Espejo inició un sumario administrativo por la denuncia de supuestas contrataciones irregulares para la Fiesta Nacional de la Tradición

Florencia Arietto defendió la represión al camarógrafo: "Excelente la Policía Federal"

Orrego destacó el peso de la industria tomatera tras recorrer la planta de Arcor en Rawson

El sanjuanino Bruno Olivera, a favor de la reforma de la Ley de Glaciares: qué dijo en su discurso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formacion tecnologica, ¿como se hara?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

541 personas aprobaron el concurso del Poder Judicial.
Justicia

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí

Emitieron un alerta por tormentas en zonas de San Juan.
Atención

San Juan bajo alerta amarilla, una vez más: cuándo llegarían las tormentas

Te Puede Interesar

Imagen archivo. A la izquierda, Denise Robles Bonade, y a la derecha, Rubén Martín. video
En microcentro

Estafa millonaria con lotes en San Juan: tras confirmar que seguirá preso, allanaron un estudio que estaría vinculado a la expareja de Robles Bonade

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego destacó el peso de la industria tomatera tras recorrer la planta de Arcor en Rawson
Visita

Orrego destacó el peso de la industria tomatera tras recorrer la planta de Arcor en Rawson

Luego de ratificar el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan
Impacto económico

Luego de ratificar el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan

Venta de combustibles: según un informe, San Juan quedó en el top 10 de provincias con números positivos
Mercado

Venta de combustibles: según un informe, San Juan quedó en el 'top 10' de provincias con números positivos

Espejo en la Fiesta Nacional de la Tradición. 
Medida

Espejo inició un sumario administrativo por la denuncia de supuestas contrataciones irregulares para la Fiesta Nacional de la Tradición