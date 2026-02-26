Milei celebró la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y habló de "federalismo ambiental"

El presidente Javier Milei celebró la media sanción en el Senado al proyecto de adecuación de la Ley 26.639 y aseguró que la reforma representa “un verdadero federalismo ambiental”. A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Gobierno sostuvo que la iniciativa salda “un reclamo histórico” de provincias cordilleranas y despeja obstáculos que, a su criterio, afectaban el desarrollo productivo.

El texto oficial señala que la modificación clarifica que el objeto de protección son los glaciares y aquellas geoformas del ambiente periglaciar que cumplan funciones hídricas relevantes. En esa línea, argumenta que la adecuación permite garantizar el derecho a un ambiente sano sin renunciar al aprovechamiento racional de los recursos naturales, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional.

Desde la Casa Rosada remarcaron que el proyecto “devuelve a las provincias la competencia que les corresponde” como titulares originarias de sus recursos, habilitándolas a identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas con criterios técnicos. La reforma había sido impulsada por distritos integrantes de la Mesa del Litio y de la Mesa del Cobre, entre ellos San Juan, que desde 2010 cuestionan la redacción de la norma vigente.

En el comunicado, Milei agradeció a los senadores que acompañaron la iniciativa y expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados otorgue la sanción definitiva. Además, sostuvo que la aprobación permitirá “liberar las fuerzas productivas” y puso el foco en la necesidad de reglas claras para compatibilizar cuidado ambiental y crecimiento económico.