jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comunicado oficial

Milei celebró la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y habló de "federalismo ambiental"

El presidente respaldó la adecuación de la Ley 26.639 aprobada en el Senado, afirmó que devuelve competencias a las provincias y pidió a Diputados avanzar con la sanción definitiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Javier Milei, presidente de la Nación.

Javier Milei, presidente de la Nación.

El presidente Javier Milei celebró la media sanción en el Senado al proyecto de adecuación de la Ley 26.639 y aseguró que la reforma representa “un verdadero federalismo ambiental”. A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Gobierno sostuvo que la iniciativa salda “un reclamo histórico” de provincias cordilleranas y despeja obstáculos que, a su criterio, afectaban el desarrollo productivo.

Lee además
El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea. 
Declaraciones

Perea, tras la media sanción de la Ley de Glaciares: "Es una satisfacción que se le devuelva a las provincias las facultades de evaluar su ambiente periglaciar"
un represor sanjuanino condenado podria conseguir una rebaja de su pena
Megacausa III

Un represor sanjuanino condenado podría conseguir una rebaja de su pena

El texto oficial señala que la modificación clarifica que el objeto de protección son los glaciares y aquellas geoformas del ambiente periglaciar que cumplan funciones hídricas relevantes. En esa línea, argumenta que la adecuación permite garantizar el derecho a un ambiente sano sin renunciar al aprovechamiento racional de los recursos naturales, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional.

Desde la Casa Rosada remarcaron que el proyecto “devuelve a las provincias la competencia que les corresponde” como titulares originarias de sus recursos, habilitándolas a identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas con criterios técnicos. La reforma había sido impulsada por distritos integrantes de la Mesa del Litio y de la Mesa del Cobre, entre ellos San Juan, que desde 2010 cuestionan la redacción de la norma vigente.

En el comunicado, Milei agradeció a los senadores que acompañaron la iniciativa y expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados otorgue la sanción definitiva. Además, sostuvo que la aprobación permitirá “liberar las fuerzas productivas” y puso el foco en la necesidad de reglas claras para compatibilizar cuidado ambiental y crecimiento económico.

Seguí leyendo

Pidieron que se informe el estado de la causa por la muerte de Natacha Jaitt

Patricia Bullrich celebró la reforma a la Ley de Glaciares: "La historia nos golpea la puerta"

Agresión al camarógrafo en el Congreso: analizan sancionar a varios jefes de la PFA

Fernández : "Si hay algo en que tienen que estar tranquilos los sanjuaninos, es que el primer protector de los glaciares es el gobernador Orrego"

El Senado aprobó la aclaratoria de la Ley de Glaciares: cómo votaron los sanjuaninos

El Senado dio luz verde como embajador a Fernando Iglesias

Luis Juez explicó por qué ahora vota en sentido opuesto al 2010 con respecto a la Ley de Glaciares: "No soy falso"

Acuerdo Mercosur-UE: Uruguay le ganó de mano a Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
florencia arietto defendio la represion al camarografo: excelente la policia federal
Congreso

Florencia Arietto defendió la represión al camarógrafo: "Excelente la Policía Federal"

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Dejó a Ramiro Marra al borde del altar, se casó a los pocos meses y ya está embarazada
Historia

Dejó a Ramiro Marra al borde del altar, se casó a los pocos meses y ya está embarazada

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo
Horror

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo

541 personas aprobaron el concurso del Poder Judicial.
Justicia

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Te Puede Interesar

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea. 
Declaraciones

Perea, tras la media sanción de la Ley de Glaciares: "Es una satisfacción que se le devuelva a las provincias las facultades de evaluar su ambiente periglaciar"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viernes de verano: calor y cielo parcialmente nublado en San Juan
Clima

Viernes de verano: calor y cielo parcialmente nublado en San Juan

Un represor sanjuanino condenado podría conseguir una rebaja de su pena
Megacausa III

Un represor sanjuanino condenado podría conseguir una rebaja de su pena

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Gustavo Fernández.
Declaraciones

Fernández : "Si hay algo en que tienen que estar tranquilos los sanjuaninos, es que el primer protector de los glaciares es el gobernador Orrego"