El Senado dio luz verde como embajador a Fernando Iglesias

La Cámara de Senadores dio acuerdo a la designación del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea por 38 votos a favor, 31 en contra y una abstención, de la senadora salteña Flavia Royón.

Iglesias, dirigente de alto perfil antiperonista, recibió el apoyo del oficialismo y sus aliados habituales y el rechazó de todos los senadores de las distintas variantes peronistas, asi como de los senadores santacruceños no “K” José Carambia y Natalia Gadano.

El pliego del candidato del gobierno para ocupar la embajada de Bruselas y la representación nacional ante las 27 naciones integrantes de la Unión Europea fue defendido por el presidente de la Comisión de Acuerdo, Juan Carlos Pagotto (LLA-La Rioja), que destacó que tenía amplios antecedentes en la vida pública y en materia de política exterior como, por ejemplo, el de haber presidido la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja.

Recordó que su comisión había pedido informes a todos los organismos públicos y que la única impugnación había sido presentada por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por el origen de su patrimonio. Finalmente consideró “insustancial” la denuncia y resaltó que Tailhade no había concurrido a defenderla a la comisión.

El santacruceño José María Carambia fundó sumariamente su rechazo al nombramiento de Iglesias, calificándolo de “pedante” y de “incapacitado para la función”.

En nombre del interbloque peronista Fernando Salino fundó el voto negativo de su sector recogiendo la denuncia de Taihlade y expresiones del candidato sobre los kelpers en un libro publicado años atrás.

La peronista antikirchnerista Carolina Moisés, sumó también su repudio calificando a Iglesias “misógino, violento e ignorante.