jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Servicio Exterior

El Senado dio luz verde como embajador a Fernando Iglesias

Fernando Iglesias superó una rebelión de aliados y, en una votación más ajustada de lo que se pensaba, fue nombrado embajador en la Unión Europea

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Cámara de Senadores dio acuerdo a la designación del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea por 38 votos a favor, 31 en contra y una abstención, de la senadora salteña Flavia Royón.

Lee además
fernando iglesias, listo para asumir como embajador ante la union europea
Diplomacia

Fernando Iglesias, listo para asumir como embajador ante la Unión Europea
El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea. 
Declaraciones

Perea, tras la media sanción de la Ley de Glaciares: "Es una satisfacción que se le devuelva a las provincias las facultades de evaluar su ambiente periglaciar"

Iglesias, dirigente de alto perfil antiperonista, recibió el apoyo del oficialismo y sus aliados habituales y el rechazó de todos los senadores de las distintas variantes peronistas, asi como de los senadores santacruceños no “K” José Carambia y Natalia Gadano.

El pliego del candidato del gobierno para ocupar la embajada de Bruselas y la representación nacional ante las 27 naciones integrantes de la Unión Europea fue defendido por el presidente de la Comisión de Acuerdo, Juan Carlos Pagotto (LLA-La Rioja), que destacó que tenía amplios antecedentes en la vida pública y en materia de política exterior como, por ejemplo, el de haber presidido la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja.

Recordó que su comisión había pedido informes a todos los organismos públicos y que la única impugnación había sido presentada por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por el origen de su patrimonio. Finalmente consideró “insustancial” la denuncia y resaltó que Tailhade no había concurrido a defenderla a la comisión.

El santacruceño José María Carambia fundó sumariamente su rechazo al nombramiento de Iglesias, calificándolo de “pedante” y de “incapacitado para la función”.

En nombre del interbloque peronista Fernando Salino fundó el voto negativo de su sector recogiendo la denuncia de Taihlade y expresiones del candidato sobre los kelpers en un libro publicado años atrás.

La peronista antikirchnerista Carolina Moisés, sumó también su repudio calificando a Iglesias “misógino, violento e ignorante.

Seguí leyendo

Un represor sanjuanino condenado podría conseguir una rebaja de su pena

Milei celebró la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y habló de "federalismo ambiental"

Pidieron que se informe el estado de la causa por la muerte de Natacha Jaitt

Patricia Bullrich celebró la reforma a la Ley de Glaciares: "La historia nos golpea la puerta"

Agresión al camarógrafo en el Congreso: analizan sancionar a varios jefes de la PFA

Fernández : "Si hay algo en que tienen que estar tranquilos los sanjuaninos, es que el primer protector de los glaciares es el gobernador Orrego"

El Senado aprobó la aclaratoria de la Ley de Glaciares: cómo votaron los sanjuaninos

Luis Juez explicó por qué ahora vota en sentido opuesto al 2010 con respecto a la Ley de Glaciares: "No soy falso"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formacion tecnologica, ¿como se hara?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Dejó a Ramiro Marra al borde del altar, se casó a los pocos meses y ya está embarazada
Historia

Dejó a Ramiro Marra al borde del altar, se casó a los pocos meses y ya está embarazada

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo
Horror

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo

541 personas aprobaron el concurso del Poder Judicial.
Justicia

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Te Puede Interesar

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea. 
Declaraciones

Perea, tras la media sanción de la Ley de Glaciares: "Es una satisfacción que se le devuelva a las provincias las facultades de evaluar su ambiente periglaciar"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viernes de verano: calor y cielo parcialmente nublado en San Juan
Clima

Viernes de verano: calor y cielo parcialmente nublado en San Juan

Un represor sanjuanino condenado podría conseguir una rebaja de su pena
Megacausa III

Un represor sanjuanino condenado podría conseguir una rebaja de su pena

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Gustavo Fernández.
Declaraciones

Fernández : "Si hay algo en que tienen que estar tranquilos los sanjuaninos, es que el primer protector de los glaciares es el gobernador Orrego"