El Senado dio luz verde como embajador a Fernando Iglesias

La Cámara de Senadores dio acuerdo a la designación del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea por 38 votos a favor, 31 en contra y una abstención, de la senadora salteña Flavia Royón.
Fernando Iglesias superó una rebelión de aliados y, en una votación más ajustada de lo que se pensaba, fue nombrado embajador en la Unión Europea
Iglesias, dirigente de alto perfil antiperonista, recibió el apoyo del oficialismo y sus aliados habituales y el rechazó de todos los senadores de las distintas variantes peronistas, asi como de los senadores santacruceños no “K” José Carambia y Natalia Gadano.
El pliego del candidato del gobierno para ocupar la embajada de Bruselas y la representación nacional ante las 27 naciones integrantes de la Unión Europea fue defendido por el presidente de la Comisión de Acuerdo, Juan Carlos Pagotto (LLA-La Rioja), que destacó que tenía amplios antecedentes en la vida pública y en materia de política exterior como, por ejemplo, el de haber presidido la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja.
Recordó que su comisión había pedido informes a todos los organismos públicos y que la única impugnación había sido presentada por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por el origen de su patrimonio. Finalmente consideró “insustancial” la denuncia y resaltó que Tailhade no había concurrido a defenderla a la comisión.
El santacruceño José María Carambia fundó sumariamente su rechazo al nombramiento de Iglesias, calificándolo de “pedante” y de “incapacitado para la función”.
En nombre del interbloque peronista Fernando Salino fundó el voto negativo de su sector recogiendo la denuncia de Taihlade y expresiones del candidato sobre los kelpers en un libro publicado años atrás.
La peronista antikirchnerista Carolina Moisés, sumó también su repudio calificando a Iglesias “misógino, violento e ignorante.