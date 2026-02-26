jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Congreso

Florencia Arietto defendió la represión al camarógrafo: "Excelente la Policía Federal"

La senadora provincial se manifestó a favor de la agresión que recibió el trabajador de prensa: “Porque sos camarógrafo ¿no se te puede aprehender?”, cuestionó.

Por Agencia NA
image

La senadora provincial bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) Florencia Arietto hizo este jueves en sus redes sociales en defensa de la represión al camarógrafo de A24 que fue detenido y liberador en las inmediaciones del Congreso. “Excelente la Policía Federal”, expresó.

Lee además
protestas en el congreso: la policia federal agredio y detuvo a un camarografo de a24
Tensión

Protestas en el Congreso: la Policía Federal agredió y detuvo a un camarógrafo de A24
Facundo Tedeschini, el camarógrafo agredido y detenido durante las protestas frente al Congreso.
Disturbios

Habló el camarógrafo agredido: "Le puse la mano a la Policía para que no sigan, pero fueron muy agresivos"

Nadie tiene coronita. Porque sos camarógrafo o periodista ¿no se te puede aprehender si estás contraviniendo una orden policial? ¿Cómo es? ¿A (Juan) Grabois sí y al camarógrafo no? La ley tiene que ser pareja”, sentenció desde su cuenta personal de X.

En la misma línea, se refirió a los activistas de Greenpeace que se manifestaron en las escalinatas del Congreso en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares que se trataba este jueves en el Senado. “Desalojados y aprehendidos por violar el perímetro de una institución del Estado. Se les terminó la impunidad”, añadió.

image

Para finalizar, ratificó su postura a favor de la detención de los activistas y sostuvo que no pueden ingresar a un espacio público que está limitado y vallado para su acceso.

“Pueden hacer una protesta pacífica en tu casa tus empleados y meterse sin permiso pero sin violencia al patio y sentarse en la reposera. ¿Qué opinas? Acá están violando el perímetro restringido de un edificio público. No se puede”, concluyó.

Pagano presentó una denuncia penal por “un nuevo ataque a la libertad de expresión”

En contraposición, la periodista y diputada Marcela Pagano anunció que presentó una denuncia penal ante “un nuevo ataque a la libertad de expresión” y señaló que se utilizaron las fuerzas de seguridad “para que lastimen cronistas”: “Casi matan a un fotógrafo en una manifestación similar en el Congreso y hoy se repite la escena con un colega camarógrafo de A24”, añadió.

image

Desde sus redes sociales, explicó que “la brutalidad” ejercida por la Policía Federal fue “premeditada” y que lo que quiere el Gobierno nacional es “callar voces y esconder imágenes que muestran una realidad adversa al relato oficial”.

“Por eso castigan a quienes son los vectores de la comunicación social. Periodistas, cronistas, camarógrafos, fotógrafos y técnicos son aliados del pueblo y de la pluralidad de voces que es una garantía de la democracia. Estos violentos que manejan a las fuerzas de seguridad tienen que pagar por sus actos. El que las hace, las paga”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Bullrich se depegó la agresión al camarógrafo de A24: "Ya no soy ministra de Seguridad"

Reforma laboral: un senador libertario dice que insistirán en cambiar las licencias por enfermedad

Apertura de sesiones: después del discurso de Milei, asado en Olivos

Luis Juez oficializó su pase a La Libertad Avanza

El piloto sanjuanino Facundo Della Motta selló su incorporación a La Libertad Avanza

Reforma laboral: Los puntos más salientes del dictamen oficialista, y quiénes lo firmaron

El proyecto de reforma laboral del peronismo: Jornada más corta, participación en ganancias, licencias ampliadas y aguinaldo para monotributistas

Reforma laboral en Diputados: El mileísmo firmará dictamen, con el artículo 44 cambiado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formacion tecnologica, ¿como se hara?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

541 personas aprobaron el concurso del Poder Judicial.
Justicia

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí

Emitieron un alerta por tormentas en zonas de San Juan.
Atención

San Juan bajo alerta amarilla, una vez más: cuándo llegarían las tormentas

Te Puede Interesar

Imagen archivo. A la izquierda, Denise Robles Bonade, y a la derecha, Rubén Martín. video
En microcentro

Estafa millonaria con lotes en San Juan: tras confirmar que seguirá preso, allanaron un estudio que estaría vinculado a la expareja de Robles Bonade

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego destacó el peso de la industria tomatera tras recorrer la planta de Arcor en Rawson
Visita

Orrego destacó el peso de la industria tomatera tras recorrer la planta de Arcor en Rawson

Luego de ratificar el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan
Impacto económico

Luego de ratificar el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan

Venta de combustibles: según un informe, San Juan quedó en el top 10 de provincias con números positivos
Mercado

Venta de combustibles: según un informe, San Juan quedó en el 'top 10' de provincias con números positivos

Espejo en la Fiesta Nacional de la Tradición. 
Medida

Espejo inició un sumario administrativo por la denuncia de supuestas contrataciones irregulares para la Fiesta Nacional de la Tradición