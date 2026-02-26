Protestas en el Congreso: la Policía Federal agredió y detuvo a un camarógrafo de A24

Un camarógrafo del canal A24 , que cubre los operativos en el Congreso por protestas contra la modificación de la Ley de Glaciares, fue agredido y detenido por personal de la Policía Federal y todo quedó registrado por las cámaras de los diversos medios.

Conforme a la información confirmada por periodistas a la Agencia Noticias Argentinas , la detención de Facundo , camarógrafo de A24, ocurrió en medio de los operativos por las protestas en las afueras del Palacio Legislativo.

Durante esos minutos de tensión hubo empujones y hasta tiraron gas pimienta.

En el video captado por colegas del trabajador se registró la agresión que sufrió por parte los agentes, quienes luego del ataque lo detuvieron.

Desde el SAME le confirmaron a NA que el camarógrafo está siendo atendido por médicos y se encuentra fuera de peligro.

“Masculino, de 50 años, con lesiones leves y efecto de gases, trasladado al Hospital Ramos Mejía”, detallaron. Respecto a su colega, Agustina Bilotti, fue asistida por efecto de gases, sin traslado.