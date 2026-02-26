jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión

Protestas en el Congreso: la Policía Federal agredió y detuvo a un camarógrafo de A24

Denuncian que la fuerza de seguridad arrojó gas pimienta. Fue luego de las manifestaciones contra la Ley de Glaciares que se discutirá este jueves en el Senado

Por Agencia NA
Diseño sin título (1)

Un camarógrafo del canal A24, que cubre los operativos en el Congreso por protestas contra la modificación de la Ley de Glaciares, fue agredido y detenido por personal de la Policía Federal y todo quedó registrado por las cámaras de los diversos medios.

Lee además
del veto de cristina a la apuesta de milei: la sinuosa historia de la ley de glaciares que condiciona a san juan
Congreso

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan
detuvieron a un grupo de ambientalistas que salto las rejas del congreso para protestar contra la ley de glaciares
Previo a la sesión

Detuvieron a un grupo de ambientalistas que saltó las rejas del Congreso para protestar contra la Ley de Glaciares

Conforme a la información confirmada por periodistas a la Agencia Noticias Argentinas, la detención de Facundo, camarógrafo de A24, ocurrió en medio de los operativos por las protestas en las afueras del Palacio Legislativo.

Durante esos minutos de tensión hubo empujones y hasta tiraron gas pimienta.

En el video captado por colegas del trabajador se registró la agresión que sufrió por parte los agentes, quienes luego del ataque lo detuvieron.

Desde el SAME le confirmaron a NA que el camarógrafo está siendo atendido por médicos y se encuentra fuera de peligro.

“Masculino, de 50 años, con lesiones leves y efecto de gases, trasladado al Hospital Ramos Mejía”, detallaron. Respecto a su colega, Agustina Bilotti, fue asistida por efecto de gases, sin traslado.

Seguí leyendo

La ANMAT prohibió productos cosméticos y de cuidado personal

Una de las marcas más conocidas de cerveza recorta personal: importaciones y bajo consumo, el combo letal

Murió un conocido ex futbolista argentino: tenía 49 años

Crimen de Fernando Báez Sosa: solicitaron la nulidad de la condena a Lucas Pertossi

Escándalo en Gran Hermano: Luana Fernández y la red de explotación infantil que operaba en la "Casa del Terror"

La audiencia preliminar del caso Loan será transmitida por YouTube

Solicitaron la nulidad de la condena al rugbier Lucas Pertossi, por el crimen de Fernando Báez Sosa

Condenaron a Nicolás, hijo de Leo Mattioli, por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Murió en Córdoba el exfutbolista Claudio “Yerbatero” González.
Dolor en el deporte

Murió un conocido ex futbolista argentino: tenía 49 años

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

A la izquierda, Miguel Leiva, con su hijo Nelson Leiva.
Conmoción

Dolor por el hombre que murió en un vuelco en Ullum: era padre de un conocido árbitro

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Te Puede Interesar

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década
Datos

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde la fiscalía le bajan el pulgar a la actuación de oficio que pretende la Liga Sanjuanina de Fútbol
Hechos de violencia

Desde la fiscalía le bajan el pulgar a la "actuación de oficio" que pretende la Liga Sanjuanina de Fútbol

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan
Congreso

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Las siete candidatas a Reina de la Fiesta del Racimo y el Vino, que se vivirá este fin de semana en Las Casuarinas, en 25 de Mayo.
Galería

Copa en mano, conocé a cada una de las candidatas a Reina del Racimo y el Vino