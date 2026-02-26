jueves 26 de febrero 2026

Disturbios

Habló el camarógrafo agredido: "Le puse la mano a la Policía para que no sigan, pero fueron muy agresivos"

Facundo Tedeschini fue atendido en el Hospital Ramos Mejía durante las protestas por la modificación de la Ley de Glaciares en el Congreso.

Por Agencia NA
Facundo Tedeschini, el camarógrafo agredido y detenido durante las protestas frente al Congreso.

El camarógrafo de A24 que fue agredido y detenido por la Policía Federal durante las protestas por la modificación de la Ley de Glaciares en el Congreso habló desde el Hospital Ramos Mejía y expuso que “no hubo obstrucción” por su parte y que los efectivos “me pegaban patadas por abajo”.

“No hubo ninguna obstrucción. En un momento la Policía empezó a avanzar, el cable me quedó enganchado y eso no me dejaba retroceder”, explicó Facundo Tedeschini, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En diálogo con el programa de Antonio Laje por A24, el trabajador manifestó: “Evidentemente le puse la mano a la Policía para que no sigan, pero fueron muy agresivos”.

“Me tiraron, quise caer con el codo para que la cámara no se rompa, hasta que en un momento me agarraron entre cinco o siete efectivos y ahí me llevaron. Me pegaban patadas por abajo", recordó.

“Mientras eso ocurría tiraron gas pimienta”, sumó.

FUENTE: Agencia NA

