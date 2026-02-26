jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?

La ministra Silvia Fuentes destacó que se busca formar perfiles estudiantiles que respondan a las demandas del mundo laboral actual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El inicio del ciclo lectivo en San Juan, previsto para el 2 de marzo en nivel inicial y primario, y el 4 de marzo en secundario, trae consigo una transformación profunda en la educación media. Según explicó la ministra de Educación, Silvia Fuentes, el objetivo central es modernizar la secundaria para que los estudiantes egresen con capacidades concretas para insertarse en los sectores productivos estratégicos de la provincia, con especial énfasis en la industria minera. Esta visión busca crear perfiles de alumnos que estén "especialmente vinculados al mundo del trabajo", respondiendo a una "instrucción expresa del gobernador" de capacitar para el sector de la minería y los desafíos que vienen.

Lee además
en la educacion de san juan, cuales son los 4 ejes estrategicos para 2026
Presentación

En la Educación de San Juan, cuáles son los 4 ejes estratégicos para 2026
Autorizaron un nuevo aumento en el precio de las cuotas de los colegios privados en San Juan.
Otro aumento

Educación privada: autorizan una suba del 5,80% para las cuotas a partir de marzo

Para lograr este vínculo, el Ministerio de Educación no se limitará únicamente a las escuelas técnicas, sino que extenderá el enfoque a las secundarias orientadas y artísticas a través de pruebas piloto y talleres específicos. La ministra señaló este jueves, en diálogo con Radio Sarmiento, que la secundaria debe dar pasos "acompañados de la tecnología" y "de los nuevos tiempos". En este sentido, se trabajará fuertemente en el refuerzo de matemática y lengua, entendiendo que estas materias son los cimientos necesarios para que los alumnos puedan dominar disciplinas científicas clave para la minería, como la química y la física.

Fuentes subrayó que estos cambios se implementarán de manera gradual y cuidadosa para no afectar las trayectorias administrativas de los docentes, dado que las currículas no pueden modificarse de un día para otro. "Debemos aprender primero los adultos para que podamos enseñarles a los chicos cómo utilizar las diferentes inteligencias artificiales", afirmó la funcionaria, destacando que la tecnología será una herramienta pedagógica fundamental para preparar a los jóvenes para un mercado laboral globalizado y tecnificado.

Las novedades que marcan el regreso a las aulas

La ministra detalló el alcance de los programas pedagógicos y digitales que se implementarán este año para fortalecer el aprendizaje y el seguimiento de los alumnos en toda la provincia.

La gestión educativa de San Juan para este ciclo lectivo se sostiene sobre varios pilares que buscan revertir dificultades históricas y modernizar el sistema. El programa principal es el plan provincial de alfabetización Comprendo y Aprendo, que tras obtener resultados positivos el año pasado, se extenderá este año al cien por ciento de las escuelas. Este proyecto, que cuenta con el apoyo de más de 80 empresas para la entrega de material didáctico, ha sumado al tercer grado de primaria para garantizar que los niños finalicen esa etapa con plena capacidad de lectura y comprensión de textos simples.

En el ámbito tecnológico, la gran novedad es la implementación del Ecosistema Digital Educativo (DUE), una plataforma que ya cuenta con 82 escuelas primarias cargadas y que permite gestionar notas y asistencias de forma digital. Esta herramienta utiliza inteligencia artificial para funcionar como un sistema de alerta temprana o "semáforo", avisando a directivos y familias cuando un alumno falta reiteradamente, lo que permite intervenir antes de que se produzca un fracaso escolar o abandono. El programa se consolidará este año en primaria y comenzará a proyectarse paulatinamente hacia el nivel secundario.

De manera complementaria, el ministerio ha puesto en marcha un ambicioso plan de Capacitación en Inteligencia Artificial para docentes, con el fin de que esta tecnología sea un aliado pedagógico en el aula y no una amenaza. Asimismo, se ha destacado el trabajo de los Gabinetes Interdisciplinarios, que el año pasado lograron recuperar a más de 590 personas que estaban fuera del sistema formal, reincorporándolas a los distintos niveles educativos.

Finalmente, Fuentes resaltó un fuerte plan de recuperación de infraestructura escolar, señalando que se encontraron edificios que no habían sido pintados en ocho décadas. Los trabajos se centraron en solucionar problemas eléctricos críticos, reparaciones de techos y la instalación de 600 equipos de aire acondicionado para mejorar el confort en las aulas. También se implementó un programa de formación para el manejo seguro de elementos químicos y normas de higiene en los establecimientos, asegurando que las escuelas estén en condiciones óptimas para recibir a la comunidad educativa.

Temas
Seguí leyendo

Campedrinos, con un fuerte vínculo con San Juan, a un paso de la gloria en el Festival de Viña del Mar

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década

San Juan bajo alerta amarilla, una vez más: cuándo llegarían las tormentas

Condenaron a un hombre que entró a una casa y obligó a una menor a transferirle $220.000

Vuelco de una camioneta en San Luis: una pareja sanjuanina terminó hospitalizada

Creció el fenómeno therian en San Juan: ahora le tocó a "Pupé" y hubo una aparición en Barreal

El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans "millennials", Federico siempre presente y la admiración por San Juan

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Consejo Superior de la UNSJ.  
Lucha

Alarma en la UNSJ: el Consejo Superior sesiona de urgencia ante el drástico recorte de fondos nacionales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

A la izquierda, Miguel Leiva, con su hijo Nelson Leiva.
Conmoción

Dolor por el hombre que murió en un vuelco en Ullum: era padre de un conocido árbitro

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

Te Puede Interesar

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras los constantes aumentos de la carne, los jubilados sanjuaninos contaron cómo se las ingenian para seguir consumiendo proteínas. video
Videonota

Entre menudos y cortes para olla, los jubilados de San Juan y su odisea para comer carne

El Skate Park Provincial se ubica en Pocito, en el mismo predio del Estadio del Bicentenario y del Velódromo Vicente Chancay.
En Pocito

El Gobierno de San Juan busca empresa para dar servicios integrales en el Skatepark Provincial

Crimen de Diego Andreoni: confirmaron la fecha y el tribunal para el juicio
Definiciones

Crimen de Diego Andreoni: confirmaron la fecha y el tribunal para el juicio

Rescataron 14 aves autóctonas y hallaron un invernadero con cannabis en un operativo rural
En San Carlos

Rescataron 14 aves autóctonas y hallaron un invernadero con cannabis en un operativo rural