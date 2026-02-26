Campedrinos, con un fuerte vínculo con San Juan, a un paso de la gloria en el Festival de Viña del Mar

El folclore argentino vive una noche histórica en el certamen musical más importante de Latinoamérica. Campedrinos, el dúo conformado por Sergio Prada y Agustín Fantili, se ha convertido en el centro de todas las miradas tras clasificar a la gran final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Como únicos representantes de la bandera albiceleste, los músicos no solo cumplieron con las expectativas, sino que las superaron con creces, posicionándose como los máximos candidatos a llevarse el galardón mayor.

La actuación de los argentinos fue, para muchos críticos, la mejor de la categoría folclórica en años. Con una combinación de talento vocal, carisma y una pasión que traspasó la pantalla, el dúo logró lo que pocos extranjeros consiguen: domar al exigente "Monstruo" de la Quinta Vergara. El público chileno, tradicionalmente celoso de su escenario, se rindió ante la propuesta de Campedrinos, brindándoles una ovación cerrada que se tradujo en el puntaje más alto de toda la competencia.

Detrás del éxito de Campedrinos hay un trabajo musical de excelencia que tiene un sello profundamente federal. Uno de los puntos más destacados por los especialistas es la solidez de su banda en vivo, donde resalta un vínculo muy especial con la provincia de San Juan.

Cuando el dúo sube al escenario acompañado de su banda, cuenta con los servicios del talentoso guitarrista sanjuanino Carlos Santana. El músico de 25 de Mayo ha sido una pieza clave en el sonido que hoy conquista fronteras, aportando el virtuosismo y la identidad cuyana que enriquece la propuesta del grupo.

Tras conquistar al jurado y al público, el camino está trazado. La presentación final de los finalistas tendrá lugar este jueves 26 en la mítica Quinta Vergara. Allí, Campedrinos buscará coronarse como los grandes ganadores del certamen, intentando traer la Gaviota de Plata a casa.

La expectativa es total. Con el apoyo de miles de fans en redes sociales y la solidez de una banda que suena a gloria, Argentina sueña con un nuevo triunfo internacional de la mano de estos jóvenes que han hecho de la tradición un espectáculo de exportación.