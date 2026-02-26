Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó 'colgado' y firmó para un club del fútbol sanjuanino

El fútbol siempre da sorpresas y sin duda la carrera de Leandro Regalado pasó por una montaña rusa de emociones. El jugador surgido de las inferiores de San Martín fue una de las jóvenes promesas del Pueblo Viejo, pero las falta de atención de los entrenadores de turno lo fueron alejando del primer equipo. El delantero, de presente brillante en Reserva y con roce de Primera, comenzó a perder minutos de a poco y su situación se vio obligada a buscar otros destinos: fue en ese momento que jugó una temporada en el fútbol de Bolivia y este año regresó para buscar revancha.

El pibe de 24 años ya firmó contrato con Alianza y se puso a disposición de Luis Pallaroni, el flamante DT del Lechuzo. Con ilusiones renovadas, Regalado usó las redes para compartir su anuncio oficial y mostrar la nueva piel que vestirá a partir de este año: "Feliz de estar acá. Sin dudas voy a dar lo mejor de mí para llegar a todos los objetivos que están planteados", escribió.

image Así presentó Alianza a Leandro Regalado.

Leandro Regalado es oriundo de Concepción. Su pasión por la redonda comenzó de la mano de su padre Carlos, cuando era casi un bebé. "Lo acompañaba a los partidos de la Liga Universitaria, ahí me empezó a gustar el fútbol. Como vivo relativamente cerca de San Martín, con cuatro años empecé en la escuelita. Crecí prácticamente ahí, nunca me fui. Por eso soy hincha del club", había dicho el juvenil en una nota a Tiempo de San Juan.

image

Después de formarse en Concepción, la mayoría de sus objetivos se fueron cumpliendo: jugador figura en el Torneo Local, goleador, roce con el plantel profesional y 'pollo' de César Monasterio. Si bien con Luigi Villalba quedó un cariño especial porque fue el entrenador que lo hizo debutar en la Primera Nacional, quien estuvo también en esa fila fue 'Cesa', el ex arquero del 2007. Monasterio lo tuvo en el plantel y lo hizo figura frente a Vélez por Copa Argentina, dándole la confianza absoluta para que ejecutara un penal clave en la tanda que lo definió como el clasificado a la siguiente ronda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1682125714374393856?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1682125714374393856%7Ctwgr%5E3076e98e711bb426db7e195ddea3ecc24fab0e7d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fdeportes%2Ffue-goleador-san-martin-estuvo-el-ala-monasterio-y-falta-minutos-emigro-al-futbol-boliviano-n408125&partner=&hide_thread=false Leandro Regalado, el pibe de la cantera que no se achicó pic.twitter.com/uM9m6Q3S5V — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 20, 2023

Hoy, después de crecer futbolísticamente en la escuela verdinegra y que el año pasado le tocara emigrar por una temporada a Unión Central de Tarija en Bolivia ante la falta de minutos y la ausencia de un lugar en Primera, Lea volvió a apostar. Alianza mostró interés en él y agarró la posibilidad. "Nuevo comienzo", dijo en redes el sanjuanino.

image Regalado en la temporada pasada, cuando le tocó emigrar al fútbol de Bolivia.

Leandro Regalado, quien tiene un vínculo de casi 20 años con la institución verdinegra, tuvo en su escuela a Cristian Agüero hermano del 'Oso') y “Pancho” Flores, quienes lo marcaron en su infancia. Además y como dato no menor, había dicho que en sus inicios fue defensor e incluso llegó a ser volante antes de transformarse en nueve goleador. "Jugué mucho tiempo como volante. Incluso por eso fui convocado a la Selección Argentina Sub-15, cuando estaba Diego Placente y Pablo Aymar. Fue una experiencia muy linda aquella", había expresado.

image

Esta posibilidad le pone nuevos desafíos en el camino al pibe Regalado y buscará conseguirlos todos, cuando se ponga en marcha el sueño con el Lechuzo.