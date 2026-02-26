jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Puesta a punto

El Verdinegro, en Casa Amarilla: así fue el entrenamiento del equipo sanjuanino en la casa de Boca

Tras el triunfazo por Copa Argentina, San Martín se quedó en Buenos Aires para preparar el choque frente a Tristán Suárez. Práctica en La Boca y agradecimiento a Boca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-02-26 165721

El Verdinegro atraviesa un arranque de temporada que invita a la ilusión y decidió sostener esa inercia positiva sin perder tiempo ni energía en traslados. Luego del sólido 2-0 ante Deportivo Madryn por la Copa Argentina, el plantel optó por permanecer en Buenos Aires para preparar el compromiso de la Fecha 3 de la Primera Nacional frente a Tristán Suárez, que se jugará este domingo a las 20.30 en el estadio 20 de Octubre, en Ezeiza.

Lee además
carlo lattanzio, el jugador del partido: somos un equipo muy competitivo
San Martín

Carlo Lattanzio, el jugador del partido: "Somos un equipo muy competitivo"
un boca alternativo se hizo fuerte en salta y paso de ronda en la copa argentina
32avos de final

Un Boca alternativo se hizo fuerte en Salta y pasó de ronda en la Copa Argentina

La base de operaciones elegida no es un lugar cualquiera: Casa Amarilla, el histórico complejo de entrenamiento de Boca Juniors, oficialmente denominado Complejo Pedro Pompilio y ubicado en el barrio de La Boca. Allí trabaja a veces el plantel profesional xeneize y, cuando el calendario lo permite, también se les facilita el espacio a equipos del interior o del exterior que deben competir en Capital y alrededores. En ese contexto, el Verdinegro aprovechó instalaciones de primer nivel para sostener la intensidad y ajustar detalles tácticos tras el triunfo copero.

Desde sus redes sociales, San Martín mostró imágenes de la práctica y dejó un mensaje explícito de agradecimiento: “Volvimos a los entrenamientos pensando en el encuentro del domingo ante Tristán Suárez. Agradecemos a @bocajrs por brindarnos las instalaciones para nuestros trabajos”. No es la primera vez que Casa Amarilla recibe a delegaciones visitantes, incluso esta semana el Barcelona de Ecuador se entrenó allí antes de enfrentar a Argentinos Juniors por la Copa Libertadores.

El presente deportivo respalda la decisión del Verdinegro de quedarse en Buenos Aires. En la Primera Nacional, San Martín suma cuatro puntos en dos fechas y se mantiene invicto en la Zona B: debutó con un empate 1-1 como visitante ante Chacarita Juniors y luego consiguió una victoria que lo acomodó en los puestos de vanguardia. A eso se le sumó el triunfo ante Madryn, con goles de Leonardo Monje y Federico Murillo, que le dio el pase a los 16avos de final, instancia en la que enfrentará a Platense.

Con rodaje, confianza y una logística pensada para minimizar el desgaste, el Verdinegro transita días de trabajo intenso en un escenario emblemático del fútbol argentino, enfocado en sostener el buen inicio y seguir sumando en un 2026 que empezó con paso firme.

Temas
Seguí leyendo

San Martín-Deportivo Madryn, el compromiso de copa: el estadio, venta de entradas y en qué precio se venderán

Confirmaron cuándo venderán las entradas para ver a San Martín por Copa Argentina

En el Cilindro, Racing rescató un punto ante Independiente de Mendoza

El MTB sanjuanino ya tiene agenda: siete fechas confirmadas para la temporada 2026

El Club Bicicross San Juan anunció su calendario para la temporada 2026

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó 'colgado' y firmó para un club del fútbol sanjuanino

"Estás loco, Sanjua": así reaccionó Estudiantes al golazo de Fabricio Pérez

Atención sanjuaninos: se corre la décima edición de "Por amor a la vida"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fue promesa y proyecto de san martin, quedo colgado y firmo para un club del futbol sanjuanino
Historia

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó 'colgado' y firmó para un club del fútbol sanjuanino

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

541 personas aprobaron el concurso del Poder Judicial.
Justicia

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí

Emitieron un alerta por tormentas en zonas de San Juan.
Atención

San Juan bajo alerta amarilla, una vez más: cuándo llegarían las tormentas

Te Puede Interesar

Imagen archivo. A la izquierda, Denise Robles Bonade, y a la derecha, Rubén Martín. video
En microcentro

Estafa millonaria con lotes en San Juan: tras confirmar que seguirá preso, allanaron un estudio que estaría vinculado a la expareja de Robles Bonade

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego destacó el peso de la industria tomatera tras recorrer la planta de Arcor en Rawson
Visita

Orrego destacó el peso de la industria tomatera tras recorrer la planta de Arcor en Rawson

Luego de ratificar el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan
Impacto económico

Luego de ratificar el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan

Venta de combustibles: según un informe, San Juan quedó en el top 10 de provincias con números positivos
Mercado

Venta de combustibles: según un informe, San Juan quedó en el 'top 10' de provincias con números positivos

Espejo en la Fiesta Nacional de la Tradición. 
Medida

Espejo inició un sumario administrativo por la denuncia de supuestas contrataciones irregulares para la Fiesta Nacional de la Tradición