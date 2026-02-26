El Verdinegro, en Casa Amarilla: así fue el entrenamiento del equipo sanjuanino en la casa de Boca

El Verdinegro atraviesa un arranque de temporada que invita a la ilusión y decidió sostener esa inercia positiva sin perder tiempo ni energía en traslados. Luego del sólido 2-0 ante Deportivo Madryn por la Copa Argentina , el plantel optó por permanecer en Buenos Aires para preparar el compromiso de la Fecha 3 de la Primera Nacional frente a Tristán Suárez , que se jugará este domingo a las 20.30 en el estadio 20 de Octubre, en Ezeiza.

La base de operaciones elegida no es un lugar cualquiera: Casa Amarilla , el histórico complejo de entrenamiento de Boca Juniors, oficialmente denominado Complejo Pedro Pompilio y ubicado en el barrio de La Boca. Allí trabaja a veces el plantel profesional xeneize y, cuando el calendario lo permite, también se les facilita el espacio a equipos del interior o del exterior que deben competir en Capital y alrededores. En ese contexto, el Verdinegro aprovechó instalaciones de primer nivel para sostener la intensidad y ajustar detalles tácticos tras el triunfo copero.

Desde sus redes sociales, San Martín mostró imágenes de la práctica y dejó un mensaje explícito de agradecimiento: “Volvimos a los entrenamientos pensando en el encuentro del domingo ante Tristán Suárez. Agradecemos a @bocajrs por brindarnos las instalaciones para nuestros trabajos”. No es la primera vez que Casa Amarilla recibe a delegaciones visitantes, incluso esta semana el Barcelona de Ecuador se entrenó allí antes de enfrentar a Argentinos Juniors por la Copa Libertadores.

El presente deportivo respalda la decisión del Verdinegro de quedarse en Buenos Aires. En la Primera Nacional, San Martín suma cuatro puntos en dos fechas y se mantiene invicto en la Zona B: debutó con un empate 1-1 como visitante ante Chacarita Juniors y luego consiguió una victoria que lo acomodó en los puestos de vanguardia. A eso se le sumó el triunfo ante Madryn, con goles de Leonardo Monje y Federico Murillo, que le dio el pase a los 16avos de final, instancia en la que enfrentará a Platense.

Con rodaje, confianza y una logística pensada para minimizar el desgaste, el Verdinegro transita días de trabajo intenso en un escenario emblemático del fútbol argentino, enfocado en sostener el buen inicio y seguir sumando en un 2026 que empezó con paso firme.