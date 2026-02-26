jueves 26 de febrero 2026

BMX

El Club Bicicross San Juan anunció su calendario para la temporada 2026

El campeonato tendrá once fechas y la primera será el domingo 8 de marzo en la pista de Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
23c1159ab6de1aa8a0a96d83fc1896c5_L

En las últimas semanas, el Club Bicicross San Juan dio a conocer de manera oficial su calendario deportivo 2026 y cuáles son las fechas que integrarán el campeonato. El Gobierno de San Juan, por intermedio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y Agencia Deportes San Juan, apoyará el desarrollo del calendario.

En esta oportunidad, el certamen que organiza y fiscaliza la propia institución del Departamento Rawson contará con once fechas, que estarán repartidas a lo largo del año. Serán la misma cantidad de carreras que la temporada pasada.

El ciclismo en formato bicicross es una de las disciplinas deportivas que cada vez se practica más en San Juan. Y los pilotos locales están de pretemporada alistándose para lo que será la fecha estreno del torneo. También para el inicio del Campeonato Argentino, que el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de marzo en Ciudad de Buenos Aires.

Vale destacar que en octubre 2026, San Juan será sede de la Copa Iberoamericana y Latinoamericana de la disciplina. El evento será desde el viernes 23 al domingo 25 en el Club Bicicross.

A continuación, el calendario 2026 para el bicicross sanjuanino.

Fecha 1: domingo 08 de marzo.

Fecha 2: domingo 26 de abril.

Fecha 3: domingo 17 de mayo.

Fecha 4: domingo 07 de junio.

Fecha 5: domingo 21 de junio.

Fecha 6: domingo 19 de julio.

Fecha 7: domingo 09 de agosto.

Fecha 8: domingo 13 de septiembre.

Fecha 9: domingo 04 de octubre.

Fecha 10: domingo 08 de noviembre.

Fecha 11: domingo 29 de noviembre.

Copa Navidad 2026: sábado 05 de diciembre.

