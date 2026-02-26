"Estás loco, Sanjua": así reaccionó Estudiantes al golazo de Fabricio Pérez

Estudiantes ganó y se prendió en la cima de la Zona A de la Liga Profesional. El sanjuanino fue el gran protagonista de la noche frente a Newell's en el Coloso y se anotó el segundo tanto para cerrar el duelo de la fecha 7. El sanjuanino, de buen presente en el Pincha, compartió su alegría en redes.
El equipo de Alexander Molina encontró la diferencia en el segundo tiempo, cuando Palacios abrió el marcador a los 52 minutos. Tiempo después y frente a los ataque de la Lepra, apareció la obra de arte del sanjuanino. Pérez pidió la pelota y sacó un bombazo inalcanzable para el arquero local.
"Estás loco, Sanjua", así fue la reacción de Estudiantes al golazo de Fabricio Pérez y que amplió el 2-0 final. El video.
Estudiantes de La Plata on Instagram: "Estás loco, Sanjua"