jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

"Estás loco, Sanjua": así reaccionó Estudiantes al golazo de Fabricio Pérez

El delantero sanjuanino fue protagonista en la victoria de Estudiantes sobre Newell's en el Coloso y dejó una huella más de su buen presente en el Pincha. El video que enmudeció a todo Rosario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
1
whatsapp-image-2026-02-25-at-105956-pm

Estudiantes ganó y se prendió en la cima de la Zona A de la Liga Profesional. El sanjuanino fue el gran protagonista de la noche frente a Newell's en el Coloso y se anotó el segundo tanto para cerrar el duelo de la fecha 7. El sanjuanino, de buen presente en el Pincha, compartió su alegría en redes.

Lee además
con gol del sanjuanino fabricio perez, estudiantes vencio a newells y es lider del apertura
Fútbol argentino

Con gol del sanjuanino Fabricio Pérez, Estudiantes venció a Newell's y es líder del Apertura
fue promesa y proyecto de san martin, quedo colgado y firmo para un club del futbol sanjuanino
Historia

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó 'colgado' y firmó para un club del fútbol sanjuanino

El equipo de Alexander Molina encontró la diferencia en el segundo tiempo, cuando Palacios abrió el marcador a los 52 minutos. Tiempo después y frente a los ataque de la Lepra, apareció la obra de arte del sanjuanino. Pérez pidió la pelota y sacó un bombazo inalcanzable para el arquero local.

1
Foto captura del video del gol de Estudiantes.

Foto captura del video del gol de Estudiantes.

"Estás loco, Sanjua", así fue la reacción de Estudiantes al golazo de Fabricio Pérez y que amplió el 2-0 final. El video.

Embed - Estudiantes de La Plata on Instagram: "Estás loco, Sanjua #TorneoMercadoLibre Apertura Seguilo en vivo por ESPN Premium Suscribite al Pack Fútbol packfutbol.com.ar"
View this post on Instagram

Seguí leyendo

Atención sanjuaninos: se corre la décima edición de "Por amor a la vida"

'Chacho' Coudet negó contactos con River: sus palabras en rueda de prensa

Martín Demichelis es el nuevo DT de un equipo de la liga de España

Gallardo se despide de River ante Banfield en el Monumental: a qué hora juega y dónde verlo

El uno por uno de la victoria de San Martín frente a Madryn

Barracas Central se lo dio vuelta a Tigre y se metió en zona de Play-off

Carlo Lattanzio, el jugador del partido: "Somos un equipo muy competitivo"

Rosario Central se lo dio vuelta al Lobo, y espera a Newells muy confiado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gallardo se despide de river ante banfield en el monumental: a que hora juega y donde verlo
Liga Profesional

Gallardo se despide de River ante Banfield en el Monumental: a qué hora juega y dónde verlo

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores
Golpe al bolsillo

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores

Te Puede Interesar

Tras convertir en ley el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan
Impacto económico

Tras convertir en ley el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras las denuncias, Triax Motors sufrió un escrache en las puertas del local: Estafador
Carteles en la vidriera

Tras las denuncias, Triax Motors sufrió un escrache en las puertas del local: "Estafador"

Los tours de compras de San Juan a Chile, afectados por el cambio: cómo fue la demanda durante las vacaciones de verano
Relevamiento

Los tours de compras de San Juan a Chile, afectados por el cambio: cómo fue la demanda durante las vacaciones de verano

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó colgado y firmó para un club del fútbol sanjuanino
Historia

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó 'colgado' y firmó para un club del fútbol sanjuanino

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?