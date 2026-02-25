Con gol del sanjuanino Fabricio Pérez, Estudiantes venció a Newell's y es líder del Apertura

Estudiantes de La Plata derrotó 2-0 a Newell's Old Boys en Rosario, en el debut de Alexander Medina como entrenador del Pincha, y se subió a la cima de la Zona A del Torneo Apertura. El sanjuanino Fabricio Pérez selló la victoria con el segundo tanto del encuentro.

El partido, disputado en el Coloso Marcelo Bielsa por la séptima fecha, se destrabó en el segundo tiempo. A los 6 minutos, Tiago Palacios abrió el marcador para la visita, que fue superior en el complemento y controló el trámite ante un Newell’s sin reacción. Sobre los 35, Pérez coronó una gran jugada colectiva y definió para el 2-0 definitivo, marcando su primer gol en el ciclo Medina.

Con este resultado, Estudiantes alcanzó los 15 puntos y quedó como líder de su zona por diferencia de gol, mientras que Newell’s profundizó su mal momento y permanece en el último lugar con apenas dos unidades. En la próxima fecha, la Lepra afrontará el clásico rosarino ante Rosario Central, en un contexto de fuerte presión deportiva.

