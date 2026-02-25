Rosario Central se lo dio vuelta al Lobo, y espera a Newells muy confiado

Central venció 2-1 este miércoles a Gimnasia de La Plata por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 y, pese a las dudas que mostró en el juego, llega tonificado por el resultado al clásico rosarino del próximo domingo ante Newell's en el Coloso.

Apoyo Boca y Central se sumaron en defensa de la AFA y bancaron la suspensión del fútbol

El Lobo se puso en ventaja rápidamente con un gol de Ignacio Fernández , en el inicio del primer tiempo. Ya en el complemento, el Canalla lo empató en una contra que coronó Enzo Giménez y después lo dio vuelta gracias a un cabezazo de Gastón Ávila .

Para los rosarinos fue un triunfo vital para sumar en la tabla, pero sobre todo para ir con la confianza en alza al clásico frente a la Lepra, que tendrá el debut del técnico Frank Kudelka.

La tranquilidad le duró poco al Canalla en La Plata, ya que el Lobo se puso en ventaja rápidamente a los tres minutos de juego. El arquero Ledesma tapó un remate de media distancia de Ignacio Fernández, pero el rebote fue corto y el volante se anticipó a toda la defensa canalla, llegó primero y convirtió el 1-0. Fue su primer gol tras la vuelta al club desde River.

Central contó con posibilidades concretas para alcanzar el empate durante la primera etapa, como un disparo de zurda de Julián Fernández que se fue muy arriba, un intento olímpico de Di María y una increíble jugada en la que Ovando no pudo empujarla al gol dentro del área chica.

Pero las llegadas del equipo de Almirón fueron en un contexto de partido desfavorable, con Gimnasia mejor plantado en la cancha, ganándole la batalla en el mediocampo y abriendo espacios en el fondo auriazul. El conjunto platense también desperdició algunas chances para estirar la diferencia.

El Canalla no funcionó bien colectivamente, extrañó a Ibarra en el medio y mostró falencias en el fondo, tanto en la marca como a la hora de salir jugando con los centrales. Así, el Lobo lo puso contra las cuerdas con movimientos y diagonales ofensivas que desorientaron al visitante, pero le faltó tener mejor puntería frente al arco.

El comienzo del segundo tiempo fue realmente frenético. Barros Schelotto estrelló un tiro de esquina olímpico en el travesaño tras un manotazo de Ledesma que llegó a desviar la pelota, y en ese contragolpe Central logró el empate: condujo Di María, el extremo habilitó a Enzo Giménez que acompañaba por el lado opuesto y el paraguayo resolvió de primera con un derechazo para decretar el 1-1.

La cercanía del clásico rosarino del domingo en el Coloso se hizo sentir a los 14 minutos del complemento, cuando Almirón definió reemplazar a Di María. Fideo fue titular en todos los partidos anteriores y, si bien ya había sido sustituido en otros, nunca tan temprano.

El equipo de Almirón mejoró su juego y dio vuelta el resultado a un cuarto de hora del final mediante un gran cabezazo de Ávila, quien conectó un tiro de esquina bien ejecutado desde la izquierda por Campaz. El colombiano volvió a sumar minutos tras varios partidos afuera por lesión.

El Canalla cortó clavos hasta el pitazo final de Echenique. Ledesma se erigió como figura y hasta tapó un cabezazo en el cierre que hubiera significado el empate agónico de Gimnasia. El equipo, pese a las inconsistencias, sacó a relucir su personalidad y carácter. Ahora, deberá demostrarlo frente a Newell's.