martes 24 de febrero 2026

Apoyo

Boca y Central se sumaron en defensa de la AFA y bancaron la suspensión del fútbol

Las escuadras auriazules, con sendos comunicados, salieron en defensa de la conducción de AFA.

Por Agencia NA
Riquelme y Belloso, presidentes de Boca y Rosario Central

Riquelme y Belloso, presidentes de Boca y Rosario Central

Boca y Rosario Central respaldaron públicamente a la AFA en medio del conflicto judicial que involucra a sus autoridades y apoyaron la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional como medida excepcional.

Desde Boca, la Comisión Directiva manifestó su “profunda solidaridad” con el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, y señaló que las actuaciones promovidas contra dirigentes de la AFA generan “inquietud institucional” y afectan la normalidad del sistema del fútbol argentino.

El club remarcó además la necesidad de preservar la estabilidad, la previsibilidad y el modelo asociativo de entidades sin fines de lucro gobernadas por sus socios, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, Rosario Central comunicó que la decisión de suspender la fecha fue tomada de manera unánime por los clubes de la Liga Profesional y expresó su preocupación por lo que consideró un “ataque sistemático” contra la AFA.

En su comunicado, la institución advirtió además sobre la existencia de intereses económicos y disputas por derechos de televisión, y defendió la autonomía del fútbol argentino.

Los pronunciamientos de Boca y Central se suman a una cadena de apoyos institucionales que surgieron en las últimas horas, en tanto crece la tensión por la causa judicial y se aguarda la confirmación oficial sobre la suspensión de la actividad en las distintas categorías del fútbol argentino.

