Urquiza jugará la Liga Federal de básquet: cuándo debuta y el fixture completo

La Liga Federal de Básquet de Argentina, considerada la tercera categoría del básquet nacional, contará esta temporada con la participación del Club Urquiza , que asumirá el desafío de representar a San Juan en un certamen que reúne a 93 equipos de todo el país y que es organizado por la Confederación Argentina de Básquet.

En la mañana de este martes, en la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni se realizó el anuncio sobre la presencia de Urquiza en este torneo. Estuvo presente el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik ; el subsecretario de Deporte Federado, Santiago de la Torre ; el director del área, Daniel Kenan ; el presidente de la Federación de Básquetbol de San Juan, Daniel Munizaga y el presidente del Club Urquiza, el señor Luis Bustos

Respecto a la importancia de la participación de un equipo sanjuanino en la competencia nacional, Santiago de la Torre expresó: “La verdad que para nosotros es un orgullo que un equipo nos esté representando a nivel nacional. Los lazos que hemos ido estrechando con el básquet han sido positivos. Ayer estábamos anunciando el tercer año consecutivo del Colegio Provincial de Arbitraje, lo cual para nosotros es muy importante y el básquet no es ajeno a ello, es una de las disciplinas que pertenecen a este colegio provincial, de los cuales el año pasado surgieron más de 20 árbitros y por supuesto puede nutrir a las federaciones y a los torneos intercolegiales, Juegos Evita y demás.

Estamos a disposición para seguir trabajando, ponemos a disposición las instalaciones, ponemos a disposición nuestro programa Construyendo Valores, creemos que es muy importante trabajar con las instituciones y con las federaciones, así que muchas gracias les deseo lo mejor al Club Urquiza en este nuevo emprendimiento”.

El segundo orador fue el presidente del Club Urquiza, Luis Bustos , quien manifestó: “Agradecer a todo el gobierno por el apoyo y el acompañamiento en esta empresa que estamos emprendiendo. Desde el Club Urquiza agradecidísimos por confiar en nosotros y vamos a representar de la mejor manera al básquet de San Juan para comenzar a transitar caminos de grandeza y comenzar a mejorar día a día.

Es un compromiso que hemos asumido en el cual el club que es una familia y por ahí lo pueden notar en los nombres de los jugadores. Somos una familia muy literal que sobre todo lo que buscamos es generar valores y principios que necesita esta sociedad y acompañado con el básquet.

Agradecer al secretario de Deporte y en su nombre al ministro Guido Romero y a toda la Secretaría, porque la verdad que este desafío es algo lindo, sobre todo para el club que es primera vez que va a participar en un torneo de esta envergadura”.

Finalmente, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik dijo: “Es una gran noticia para el deporte de San Juan la participación del Club Urquiza en la Liga Federal de Básquet, que es la tercera liga más importante que tiene el país y que va a tener un equipo de los más emblemáticos de la provincia, como es el Club Urquiza, así que felicitaciones al club, a los dirigentes.

Agradecer por esta nueva experiencia, por aventurarse, porque sé que es mucho trabajo y mucho esfuerzo poder llevar adelante un equipo competitivo con una idea muy importante, que es que el equipo está conformado por sanjuaninos y que la idea es darle mayor proyección al básquet de la provincia y claramente el desarrollo de las carreras de cada uno de los chicos.

Así que muchas gracias al presidente de la Federación de Básquet de San Juan al igual que a la gente del básquet que veo acá, y de otras instituciones, como Fabio Benedetti, en representación del Club Ausonia, creo que es una gran noticia para el deporte de la provincia, y sobre todo para el básquet.

Tenemos instituciones muy importantes de muchos años que no sólo hacen un aporte invaluable en el aspecto deportivo, sino en el aspecto social, y esto nos consta con la apertura que tiene el Club Urquiza con los programas de la Secretaría de Deporte, con el deporte social, el deporte adaptado y la verdad que es un verdadero placer trabajar en conjunto.

A los chicos desearles muchos éxitos; ojalá cada uno pueda desarrollarse en esta Liga Federal, puedan cumplir sus sueños deportivos, trabajando muy duro para poner el nombre de Urquiza y el básquet de Sanjuanino muy alto. Es una liga exigente, 93 equipos, van a pasar a octavo de final, ojalá que sea en una buena posición para que los cruces sean beneficiosos.

Quiero contarles al cuerpo técnico, jugadores y a la familia del deporte de Urquiza que van a contar con un apoyo económico del Gobierno de la Provincia muy importante y que no es exclusivo, digo esto porque en alguna reunión con Luis hicimos hincapié en que el proyecto debe venir desde la institución; que debían asegurar la participación con el presupuesto propio, trabajado desde esta gran familia que es el Club Urquiza, y claramente el Gobierno va a tener un acompañamiento importante desde el punto de vista económico para que los detalles estén cubiertos y puedan tener una participación exitosa.

Esto responde a algo que nos ha pedido siempre el gobernador, que es estar cerca de las instituciones deportivas por el rol social y deportivo que cumplen. Por esto que nombró Luis, tan importante, que es la construcción de valores desde las instituciones deportivas, desde el deporte hasta la sociedad, me parece que eso es lo más importante que pasa el día a día”.

Urquiza debutará el próximo 12 de marzo ante Banda Norte (Río IV) en su cancha. El partido corresponde a la conferencia centro, que está dividida en dos zonas. En la zona donde está el elenco sanjuanino hay siete equipos, todos sus rivales son de Córdoba.

Urquiza integrará la Zona A de la Conferencia Centro, donde enfrentará a Banda Norte (Río Cuarto), El Ceibo (San Francisco), Matienzo (Villa Cabrera), Sparta (Villa María), Unión (Oncativo) y Unión Central (Villa María). Todos los equipos clasificarán a los octavos de final, instancia en la que se cruzarán según su posición en la tabla: 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Los ganadores más el primero en la fase regular pasan directamente a cuartos de final Interzonal.

Con el objetivo de ser protagonista, la dirigencia decidió afrontar el torneo con un plantel conformado por jugadores del club y refuerzos de jerarquía. Entre las incorporaciones se destacan Ismael Sarruff, considerado el mejor jugador de la provincia; el pivot Pedro Amoros y Fabricio Cabañas, proveniente de Ausonia.

Además, el equipo contará con el aporte de sanjuaninos que militan en otras instituciones, como Gonzalo Bustos (Mendoza), Federico Bustos y Santi Nesman, ambos integrantes de la Liga Argentina, quienes se sumarán al plantel en marzo.

El conjunto es dirigido por Sergio “Chivo” Cabañas , quien encabeza los entrenamientos desde el inicio de la pretemporada el pasado 1 de febrero. La competencia comenzará el 5 de marzo y marcará un nuevo desafío para Urquiza en el plano nacional.

En su cancha ubicada en calle Cortínez se realizaron obras de remodelación, necesarias para encarar esta participación en la tercera competencia en importancia del básquet argentino. Se hicieron nuevas tribunas para ampliar la capacidad de espectadores y para mayor comodidad del público que asistirá a los partidos del Federal. Además de una remodelación de la bandeja de transmisiones que cuenta el club, reemplazo de luminaria en algunos sectores de la institución.

Cronograma de partidos de Urquiza en Liga Federal 2026 :

12/03/2026 - Urquiza vs Banda Norte (Río IV) en San Juan

21/03/2026 - Matienzo vs Urquiza en Córdoba

22/03/2026 - El Ceibo (San Francisco) vs Urquiza en San Francisco

2/04/2026 - Urquiza vs Unión Central (Villa María) en San Juan

9/04/2026 - Unión Central (Villa María) vs Urquiza en Villa María

10/04/2026 - Sparta (Villa María) vs Urquiza en Villa María

17/04/2026 - Urquiza vs Unión (Oncativo) en San Juan

30/04/2026 - Urquiza vs El Ceibo (Villa María) en San Juan

12/05/2026 - Unión (Oncativo) vs Urquiza en Oncativo

13/05/2026 - Banda Norte (Río IV) vs Urquiza en Banda Norte

16/05/2026 - Urquiza vs Matienzo (Villa Cabrera) en San Juan

29/05/2026 - Urquiza vs Sparta (Villa María) en San Juan

Cabe destacar que el club contará con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan , acompañando el desarrollo institucional y deportivo en esta importante participación a nivel federal.