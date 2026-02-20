viernes 20 de febrero 2026

En Córdoba

Urquiza sueña en grande y ya tiene fecha debut en su salto a la Liga Federal de Básquetbol

Las Panteras competirán en el torneo más extenso del país, que en esta edición reúne a decenas de equipos distribuidos en conferencias regionales. Además del alto nivel, enfrentará un reto adicional: las largas distancias, con viajes que en varios casos superan los 500 kilómetros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Urquiza, el bicampeón del básquet sanjuanino.

Urquiza, el bicampeón del básquet sanjuanino.

El Club Atlético Urquiza se encamina hacia una temporada que ya es histórica. Por primera vez, Las Panteras competirán en la Liga Federal de Básquetbol, el torneo más extenso del país, que en esta edición reúne a decenas de equipos distribuidos en conferencias regionales. La competencia inicial será del 26 de diciembre y luego el 6 de marzo.

El conjunto sanjuanino integrará la Conferencia Centro, dentro de la Zona A, un grupo con fuerte presencia de clubes cordobeses. Allí se medirá con rivales de peso como Banda Norte, El Ceibo, Matienzo, Sparta, Unión de Oncativo y Unión Central. El formato de competencia establece enfrentamientos todos contra todos, ida y vuelta, lo que garantiza una fase regular intensa y sostenida.

La estructura del certamen no solo exige regularidad deportiva, sino también capacidad de adaptación. Cada equipo deberá disputar una seguidilla de partidos en pocos días, con traslados constantes y márgenes de recuperación reducidos. En ese contexto, Urquiza enfrentará un reto adicional: las largas distancias. Con viajes que en varios casos superan los 500 kilómetros, la logística se convierte en un actor determinante del campeonato.

Tras la fase regular, los mejores posicionados avanzarán a los playoffs, instancia en la que el torneo eleva su nivel de exigencia. Allí, cada serie se define en cruces eliminatorios, donde el error se paga caro y la profundidad del plantel suele marcar diferencias.

Para Urquiza, el debut implica mucho más que una participación simbólica. Será la oportunidad de medirse en un escenario nacional, frente a equipos con tradición en este tipo de competencias, y de evaluar su crecimiento en una estructura que combina talento, intensidad y desgaste.

La expectativa en San Juan es evidente. El salto al Federal representa un paso significativo para la institución y para el básquet local, que vuelve a tener protagonismo en una competencia de alcance nacional. En la cancha habrá juego, táctica y resultados. Pero fuera de ella, también habrá rutas, viajes interminables y una demanda física constante.

