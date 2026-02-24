La presidenta de México asegura que "no hay ningún riesgo" para el Mundial de Fútbol

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que no hay "ningún riesgo" para la seguridad de los visitantes que lleguen a Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026, luego de la violencia desatada por el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esa ciudad del estado de Jalisco

Tensión La presidenta de México afirmó que "la gobernabilidad está garantizada y siempre lo estuvo"

Impactante México: más de 60 fallecidos por hechos violentos tras la muerte del capo narco El Mencho

"Todas las garantías, ningún riesgo", para los aficionados que visiten Guadalajara en junio próximo para ver los cuatro partidos que se jugarán allí, dijo Sheinbaum en rueda de prensa.

Una violenta asonada criminal sacudió a esa región el domingo y desató dos días de furia y violencia, a raíz de la muerte del capo narcotraficante Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del CJNG, en un operativo militar en un pueblo al sur de Guadalajara.

El Mencho, de 59 años, era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, con una recompensa de 15 millones de dólares.

Durante la operación y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, reportaron las autoridades el lunes.

El día del despliegue el CJNG respondió con quema de vehículos, comercios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

A lo largo del lunes también se registraron bloqueos pero en menor cantidad pues Sheinbaum aseguró en su rueda de prensa que solo fueron entre seis y siete y "todos fueron levantados".

De acuerdo con el gobierno del estado de Jalisco (oeste), este martes se reactivan las actividades económicas y las escuelas reanudarán las clases el miércoles.

La ciudad de Guadalajara recibirá cuatro partidos del Mundial de fútbol 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Por eso, desde el domingo han surgido fuertes temores y dudas sobre si el país, y en especial Guadalajara, están preparados para garantizar la seguridad a los miles de visitantes extranjeros que llegarán para ver los partidos del Mundial.

Los habitantes que viven del turismo están preocupados y circula con fuerza la versión de que podrían trasladar a otras sedes los partidos que están programados en el estadio de Guadalajara.

Miedo y dudas

La tienda de alimentos de la familia de María Dolores Aguirre vive del turismo que ha llegado a su encantador pueblo empedrado de Tapalpa, escondido en las montañas del estado de Jalisco.

Eso fue así hasta que estallaron disparos y helicópteros sobrevolaron la zona mientras el Ejército mexicano mataba al narcotraficante más poderoso del país, a apenas unos kilómetros de su casa.

Ahora, Aguirre, de 50 años, teme que el derramamiento de sangre aseste un golpe a su sustento y cambie pueblos como el suyo. Es algo que enfrentan muchos en el estado del occidente de México, desde sus playas del océano Pacífico hasta su capital, Guadalajara.

“Nos va a afectar. Son daños colaterales”, afirmó Aguirre. “Pues va a tener que el gobierno tener mucha seguridad sobre todo. ... Ya se hizo del conocimiento de todo el mundo todo esto y , por supuesto, la gente sí se la va a pensar en venir".

Enfrentamientos

Los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y las fuerzas de seguridad mexicanas se intensificaron el lunes en varios estados, alimentando el temor de muchos, como Aguirre, de que venga más violencia.

Más de 70 personas murieron en el intento de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes y en los enfrentamientos posteriores, informaron las autoridades el lunes.

Conocido como “El Mencho”, era el notorio líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México, conocida por traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos y por perpetrar ataques descarados contra funcionarios del gobierno mexicano.

La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia a la operación para capturar al líder del cártel y elogió al Ejército de México por abatir a un hombre que era uno de los criminales más buscados en ambos países. El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de “El Mencho”.

La muerte de Oseguera Cervantes se produjo mientras el gobierno de México ha intensificado su ofensiva contra los cárteles en un esfuerzo por cumplir las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar medidas enérgicas contra los grupos criminales, con la amenaza de imponer más aranceles o emprender una acción militar unilateral si el país no muestra resultados.

México esperaba que la muerte de uno de los mayores traficantes de fentanilo del mundo aliviara esa presión, pero muchas personas estaban inquietas mientras esperaban ver la reacción del poderoso cártel.

Oseguera Cervantes murió tras un tiroteo con el Ejército mexicano el domingo. El secretario de la Defensa de México, el general Ricardo Trevilla, señaló el lunes que las autoridades habían rastreado a una de sus parejas sentimentales hasta su escondite en Tapalpa. El líder del cártel y dos guardaespaldas huyeron hacia una zona boscosa, donde resultaron gravemente heridos en un enfrentamiento. Fueron detenidos y murieron en el trayecto a Ciudad de México, indicó Trevilla.

Turistas asustados

Tras lo ocurrido, una sensación de inquietud se mantenía latente en los pueblos turísticos.

La ciudad turística de Puerto Vallarta, a orillas del océano Pacífico, también se vio duramente golpeada por represalias del cártel, lo que atemorizó a los turistas.

Steve Perkins, de 57 años, visitaba Puerto Vallarta con su esposa, Gayle, y algunos amigos. Estaban en la terraza de la habitación de su hotel cuando empezaron a producirse explosiones y humo negro en diferentes puntos de la ciudad la mañana del domingo.

Soldados en guardia en una calle de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, México, el lunes a la noche. Foto: REUTERS

Su regreso a Broken Arrow, Oklahoma, se retrasó cuando su vuelo fue cancelado el lunes y los reprogramaron para el 1 de marzo.

Perkins y su esposa han hecho viajes anuales a Puerto Vallarta desde 2012 y siempre se habían sentido seguros, hasta ahora. Comentó que no planean regresar a México.

“Hay muchos estadounidenses atrapados aquí”, dijo Perkins.

De vuelta en Tapalpa, Aguirre trabajaba junto a su hijo en la pequeña tienda del vecindario que su familia ha tenido durante 50 años. Las clases del adolescente de 15 años fueron canceladas debido a la violencia.

Aguirre dijo que no estaba claro quién controlaba exactamente el área a su alrededor: el Ejército o el cártel. La otra pregunta que tenía en mente era si esto era un hecho aislado o si venía más violencia.

“No sabemos si estas personas (líderes del cártel) están aquí de forma permanente o no” , afirmó. “Si de verdad mataron a este líder, podría ser que se peleen entre ellos para ganar el control o ver quién lo va a liderar” .

FUENTE: Clarín con información de AP