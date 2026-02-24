martes 24 de febrero 2026

Polideportivo

Sofía Ovalles ganó en el argentino de aguas abiertas y clasificó al mundial

La nadadora sanjuanina volverá a competir este 28 de febrero en Córdoba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La ciudad de Santo Tomé, en Santa Fe, fue sede de la primera fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas , competencia que se desarrolló en el Balneario Municipal y convocó a deportistas provenientes de distintos puntos del país.

En este torneo estuvo presente la nadadora sanjuanina Sofía Ovalles , quien ganó la prueba de 5K y logró el pasaporte al campeonato mundial, a realizarse del 3 al 6 de septiembre próximo en Santa Fe.

Sofía entrena en el Club Ausonia con Martín González como entrenador y junto a él, trabajan con el equipo los profesores Martin Perrone, Tomas Rivera y Rolando Saldívar.

De regreso a San Juan y siguiendo con su rutina diaria de entrenamientos, Sofía tomó unos minutos para contar sobre su actividad: “Tengo 14 años, soy nadadora y represento al Club Ausonia. Yo nado desde los tres años y siempre mis entrenamientos han sido de lunes a sábado, tres horas, y los lunes, miércoles y viernes hago doble turno de siete a nueve de la mañana y a la tarde de 15 a 18. Este trabajo lo complemento con el gimnasio y mi entrenador Gustavo Milla, los martes y jueves.

También hago hockey, pero este año no creo seguir porque tengo muchas carreras, tanto de pileta como de aguas abiertas; justamente ahora en junio, nos vamos con la selección argentina a Estados Unidos.

Respecto a la competencia del fin de semana pasado, el sábado pasado tuve un argentino de aguas abiertas en el río Paraná, en Santa Fe, donde obtuve un gran resultado, saliendo campeona argentina y aparte obtuve la clasificación para el mundial.

Contarles que ya he representado a la Argentina con la selección en Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú, pero nunca he competido en un mundial, así que es mi primera vez participando y estoy muy orgullosa de mí misma y muy contenta.

Agradezco mucho a mis entrenadores, padres, kinesiólogos, entrenadores del gimnasio, nutricionistas y mi psicóloga, ya que todos, siempre me han acompañado y alentado”.

Argentino de aguas abiertas 5K

1ª Sofía Ovalles – 1’10”43

2ª Martina del Podio – 1’11”12

3ª Ana Gerbaudo – 1’12”10

4ª Bianca Capdevila – 1’12”19

5ª Felicitas Jacquier – 1’17”27

El sábado 28 de febrero se disputará la segunda fecha del argentino de aguas abiertas en la localidad de Almafuerte, provincia de Córdoba.

