México: más de 60 fallecidos por hechos violentos tras la muerte del capo narco El Mencho

El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó que más de 60 personas, entre efectivos de la Guardia Nacional, narcotraficantes y funcionarios, murieron tras los episodios de violencia que se desencadenaron al conocerse la muerte del capo Rubén Nemesio Oserguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-

Grave Impactante operativo de seguridad en México para trasladar el cuerpo de "El Mencho", el líder narco abatido

Tensión La presidenta de México afirmó que "la gobernabilidad está garantizada y siempre lo estuvo"

La muerte de El Mencho provocó “27 ataques cobardes contra las autoridades en Jalisco”, dijo García Harfuch. En esos incidentes perdieron la vida 25 efectivos de la Guardia Nacional, un custodio y un funcionario de la Fiscalía General del Estado. Además, fallecieron una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada murieron durante los ataques, precisó.

En Michoacán se reportaron tres agresiones, con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 efectivos lesionados.

Al menos 70 personas fueron arrestadas en siete estados.

“Estamos siguiendo de cerca cualquier tipo de reacción o reestructuración dentro del cártel que pueda conducir a la violencia”, dijo, reportaron diarios mexicanos y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, informó que 2.500 efectivos se desplegaron anoche para reforzar la presencia militar en medio de los recientes disturbios en el país.

“Desde anoche, se desplegó más personal militar en Jalisco y en los estados vecino, 2.500 efectivos de refuerzo”, declaró el general Ricardo Trevilla Trejo en una conferencia de prensa el lunes.

Ya había alrededor de 7.000 efectivos estacionados en Jalisco, afirmó.

El funcionario afirmó que “se restableció la normalidad” tras el despliegue de personal militar tras la muerte del capo narco El Mencho en un operativo militar el domingo.