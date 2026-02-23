lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

México: más de 60 fallecidos por hechos violentos tras la muerte del capo narco El Mencho

El deceso de El Mencho provocó “27 ataques cobardes contra las autoridades en Jalisco”, dijo el Ministro de Seguridad del país norteamericano. En esos incidentes perdieron la vida 25 efectivos de la Guardia Nacional, un custodio y un funcionario de la Fiscalía General del Estado. Además, fallecieron una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada murieron durante los ataques, precisó.

Por Agencia NA
image

El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó que más de 60 personas, entre efectivos de la Guardia Nacional, narcotraficantes y funcionarios, murieron tras los episodios de violencia que se desencadenaron al conocerse la muerte del capo Rubén Nemesio Oserguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-

Lee además
Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Agencia NA
Tensión

La presidenta de México afirmó que "la gobernabilidad está garantizada y siempre lo estuvo"
impactante operativo de seguridad en mexico para trasladar el cuerpo de el mencho, el lider narco abatido
Grave

Impactante operativo de seguridad en México para trasladar el cuerpo de "El Mencho", el líder narco abatido

La muerte de El Mencho provocó “27 ataques cobardes contra las autoridades en Jalisco”, dijo García Harfuch. En esos incidentes perdieron la vida 25 efectivos de la Guardia Nacional, un custodio y un funcionario de la Fiscalía General del Estado. Además, fallecieron una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada murieron durante los ataques, precisó.

En Michoacán se reportaron tres agresiones, con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 efectivos lesionados.

Al menos 70 personas fueron arrestadas en siete estados.

“Estamos siguiendo de cerca cualquier tipo de reacción o reestructuración dentro del cártel que pueda conducir a la violencia”, dijo, reportaron diarios mexicanos y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, informó que 2.500 efectivos se desplegaron anoche para reforzar la presencia militar en medio de los recientes disturbios en el país.

“Desde anoche, se desplegó más personal militar en Jalisco y en los estados vecino, 2.500 efectivos de refuerzo”, declaró el general Ricardo Trevilla Trejo en una conferencia de prensa el lunes.

Ya había alrededor de 7.000 efectivos estacionados en Jalisco, afirmó.

El funcionario afirmó que “se restableció la normalidad” tras el despliegue de personal militar tras la muerte del capo narco El Mencho en un operativo militar el domingo.

Temas
Seguí leyendo

Echaron a la directora de Turismo Social de Misiones por burlarse de "los pobres" durante sus vacaciones en México: el video

Magis TV y XUPER TV, bloqueados: qué aplicaciones son legales y seguras para ver películas

Diecisiete muertos, 11 de ellos niños, en bombardeo paquistaní sobre Afganistán

Feroz temporal de nieve y viento en Estados Unidos: 5.000 vuelos cancelados y 200 mil hogares sin energía

De cuánto era la fortuna de El Mencho, uno de los narco más ricos de la historia de México

Tragedia: un micro cayó a un río y hay 18 muertos

El gendarme Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre masiva en la cárcel

Intento de ataque contra la casa de Trump terminó con un sospechoso muerto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de cuanto era la fortuna de el mencho, uno de los narco mas ricos de la historia de mexico
Un imperio económico

De cuánto era la fortuna de El Mencho, uno de los narco más ricos de la historia de México

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero
En Capital

Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha
Antecedente

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha

¡Te quiero demasiado, viejo carolo!: el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía
Dolor

"¡Te quiero demasiado, viejo carolo!": el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía

La banda cambiaria del dólar amplió sus márgenes.
Mercado financiero

El dólar blue en San Juan se mantiene estable y arrancó la semana con un valor de $1.450