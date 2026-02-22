domingo 22 de febrero 2026

Urgente

Intento de ataque contra la casa de Trump terminó con un sospechoso muerto

El FBI investiga el caso para determinar si existían motivaciones políticas detrás del intento de irrupción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La madrugada en Florida terminó con un operativo letal en la residencia de Donald Trump. Un joven armado logró atravesar el perímetro de seguridad de Mar-a-Lago y fue abatido por agentes del Servicio Secreto tras apuntarles con una escopeta.

El sospechoso, identificado como Austin Tucker Martin, de 21 años, había viajado desde Carolina del Norte y llevaba además un bidón con combustible. Según el sheriff del condado de Palm Beach, el hombre dejó el recipiente en el suelo, pero levantó el arma en posición de disparo, lo que provocó la respuesta inmediata de los uniformados.

image

Trump no estaba en la propiedad al momento del hecho. El FBI investiga si se trató de un acto aislado o si hubo motivaciones políticas detrás del intento de ataque.

