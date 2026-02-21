Trump sube la apuesta: eleva el arancel global al 15%

En medio de un conflicto legal con la Corte Suprema, el presidente Donald Trump subió la apuesta y elevó el arancel mundial previsto del 10% al 15%. Esto ocurre en medio de su disputa con la Corte Suprema por esta cuestión.

"Como presidente de Estados Unidos de América, procederé, con efecto inmediato, a elevar el arancel global del 10 por ciento aplicado a los países, muchos de los cuales han estado "estafando" a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta mi llegada!), al nivel máximo permitido y legalmente validado del 15 por ciento", escribió Trump en una publicación en sus redes sociales.

Según supo la agencia Noticias Argentias, este viernes Trump había anunciado un impuesto generalizado a las importaciones del 10 por ciento para todos sus socios comerciales extranjeros, después de que la Corte Suprema anulara la mayoría de sus amplios aranceles ese mismo día.

Los jueces de la Corte Suprema dictaminaron por seis votos a tres que la agresiva estrategia de Trump para imponer aranceles a las importaciones de todo el mundo no estaba permitida por la ley.