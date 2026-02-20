viernes 20 de febrero 2026

Impactantes imágenes

Explotó un camión con gas en una ruta de Chile: hay cuatro muertos y al menos 17 heridos

El fuego derivado del estallido en medio de una autopista se extendió a otros vehículos que viajaban por el lugar y también a un estacionamiento aledaño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó que aumentó a cuatro la cifra de fallecidos por una explosión de un camión que transportaba gas registrada el jueves en una autopista en el municipio de Renca, en la zona noroeste de la capital Santiago.

"Me gustaría referirme muy brevemente a un accidente grave que surgió, que sucedió hoy día en la mañana en Santiago, en la carretera entre Renca y Quilicura, en donde (...) un camión explotó y tenemos confirmada hasta el momento la cifra de cuatro fallecidos", aseveró Boric.

Desde Rapa Nui, la isla polinésica chilena donde lleva a cabo una gira, el mandatario dijo que "afortunadamente no hay más daños comunitarios, algunas de las esquirlas saltaron hacia tres empresas, pero hasta el momento no tenemos reportados más daños".

"Sin embargo, quienes participaron, quienes eran parte de los automóviles en el accidente están, algunos fallecidos como señalaba, otros con condiciones muy difíciles, así que vamos a estar dándole seguimiento a esto e informando cómo sigue", apuntó.

Boric agregó que las imágenes "son muy impactantes, me imagino que algunos las deben haber visto, así que le enviamos las condolencias desde acá a los familiares de las víctimas".

El gobernador de la región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, informó a medios que una gran llamarada y columna de humo, visible desde diversos sectores de la capital chilena, habría sido provocada por la "fuga de gas de un camión que generó una explosión, no un choque".

El fuego derivado de la explosión en una de las vías de tránsito se extendió a otros vehículos que transitaban por la autopista y también a un estacionamiento aledaño.

FUENTE: Clarín

