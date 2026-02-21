sábado 21 de febrero 2026

Fútbol

San Martín enfrenta a Güemes, en su debut como local en la Primera Nacional 2026: dónde ver EN VIVO y ONLINE

Tras el empate ante Chacarita, el Verdinegro buscará su primera victoria de la temporada frente a su gente. El encuentro sufrió un cambio de horario y podrá verse gratis vía streaming.

Por Agencia NA
Foto: Prensa San Martín.

San Martín tendrá este sábado su primer desafío en casa en la temporada 2026 de la Primera Nacional. Desde las 20, el Verdinegro recibirá a Güemes de Santiago del Estero en el estadio Hilario Sánchez, en el marco de la fecha 2 del campeonato.

El encuentro podrá verse en vivo en la Argentina a través de la plataforma LPF Play. Según informó la AFA, durante las dos primeras fechas el acceso será libre y sin necesidad de registro. A partir de la tercera jornada, el registro será obligatorio -aunque gratuito- y, en una etapa posterior, se implementará un sistema de suscripción mensual para acceder a las transmisiones en vivo.

En cuanto al equipo, Ariel Martos mantendría una base muy similar a la que viene de empatar ante Chacarita. El probable once sería: Velazco; Murillo, Osores, Cocca, Zuliani; Acosta, Pelaitay, Hachen; Sebastián González, Fúnez y Lattanzio.

Un estreno en casa con ajustes en la agenda

El compromiso ante el conjunto santiagueño sufrió un corrimiento de horario y finalmente comenzará a las 20, por lo que el equipo sanjuanino saldrá a escena en turno nocturno. No será el único cambio en el calendario: también se modificó el duelo de la próxima fecha frente a Tristán Suárez, que se disputará el domingo 1 de marzo a las 20.30.

De esta manera, el plantel deberá reacomodar su planificación en una semana cargada, ya que entre ambos partidos afrontará además el cruce por Copa Argentina frente a Deportivo Madryn, el martes 25 de febrero a las 17, en el estadio de Los Andes, en la provincia de Buenos Aires.

Un arranque con señales positivas

En la primera fecha, el equipo dirigido por Ariel Martos igualó 1-1 como visitante ante Chacarita. El Verdinegro golpeó de entrada con el tanto de Nazareno Fúnez, quien volvió a convertir con la camiseta sanjuanina y alcanzó los 11 goles en su cuenta personal.

Si bien el local llegó al empate antes del descanso, San Martín dejó buenas sensaciones en su debut: mostró pasajes de buen manejo de pelota y carácter en una cancha exigente, en el inicio de un torneo que tiene como meta principal pelear por el regreso a la máxima categoría.

