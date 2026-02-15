domingo 15 de febrero 2026

En redes

Coscu usó en un vivo la camiseta de San Martín que le regaló un streamer sanjuanino

El reconocido streamer argentino lució la casaca verdinegra durante una transmisión. La prenda se la obsequió el sanjuanino Faustino “Fos” Moyano, con quien se había cruzado en Buenos Aires meses atrás.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-14 at 8.14.58 PM

El popular streamer argentino Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu, sorprendió a sus seguidores al aparecer en uno de sus vivos vistiendo una camiseta de San Martín de San Juan. La prenda tiene una historia especial: se la regaló el streamer sanjuanino Faustino “Fos” Moyano.

image

El obsequio se concretó en octubre pasado, cuando ambos creadores de contenido se cruzaron en Buenos Aires. En un video que compartió el propio Fos, se ve el momento en que le entrega la camiseta al referente de la escena gamer argentina.

image

Visiblemente sorprendido y agradecido por el gesto, Coscu recibe la casaca verdinegra con una sonrisa y un espontáneo: “¡Gracias, loco!”. Según contó el sanjuanino, había comprado la camiseta en una tienda local y decidió regalársela como símbolo de su provincia.

Meses después, el detalle volvió a cobrar relevancia cuando el streamer la usó en una de sus transmisiones, lo que generó repercusión entre seguidores sanjuaninos y fanáticos del club.

