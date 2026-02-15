Fueron por un llamado de violencia de género y encontraron cinco plantas de marihuana en Pocito

Un procedimiento policial en el barrio Las Pampas, en Pocito, derivó en el secuestro de cinco plantas de marihuana de gran tamaño, luego de que efectivos acudieran al lugar por una denuncia de violencia de género. No hubo detenidos.

Según informó la Policía, varias dependencias del Sur provincial llegaron a la vivienda tras el llamado de una mujer que solicitaba ayuda. Al ingresar, los uniformados no encontraron al presunto agresor, pero advirtieron un fuerte olor característico y detectaron cinco plantas de cannabis que alcanzaban cerca de 1,80 metros de altura.

Los ejemplares fueron secuestrados y se dio intervención a la Justicia. En el operativo participaron efectivos de Casilla Cruce de los Andes, La Rinconada y la Unidad Operativa Pocito Oeste. Hasta el momento no se registraron detenciones.

