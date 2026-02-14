sábado 14 de febrero 2026

Videos prohibidos

Un empleado del Poder Judicial de San Juan es investigado por presunta tenencia de material de pornografía infantil

El sospechoso trabaja de administrativo en la sala de audiencia de los juzgados civiles y laborales. No fue detenido, pero quedó imputado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un empleado de la oficina de audiencia de los juzgados civiles y laborales del Poder Judicial de San Juan quedó imputado y ahora es investigado por la presunta tenencia de pornografía infantil. Utilizaba una cuenta falsa a nombre de una niña. El caso fue manejado con mucha reserva y tomó estado público este fin de semana. El hombre continúa en libertad, pero no se conoció si fue suspendido en sus funciones y se le inició un sumario administrativo.

El empleado judicial investigado es Carlos Adrián Guevara, de 30 años, confirmaron fuentes oficiales. Si bien la imputación le permite continuar en libertad, el caso que afronta es de los más aberrantes: el supuesto consumo de fotos o videos de niños abusados sexualmente por adultos.

image
Este es Carlos Adri&aacute;n Guevara, el empleado judicial ahora investigado.

Este es Carlos Adrián Guevara, el empleado judicial ahora investigado.

La investigación preliminar surgió, como tantas otras, a partir de un reporte de organismos internacionales que, con colaboración de compañías como Google u otras plataformas, rastrean y detectan el tráfico de este tipo de material prohibido. En este caso, ese informe llegó a la unidad especial que investiga delitos cibernéticos con asiento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, como involucraba a un sanjuanino, en diciembre último fue derivado al fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra de la UFI Delitos Informáticos y Estafas del Poder Judicial de San Juan.

image
El ayudante fiscal Federico Pereyra y el fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, quienes llevan adelante la investigación.

El ayudante fiscal Federico Pereyra y el fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, quienes llevan adelante la investigación.

Por lo expuesto por fiscalía, fue una plataforma digital la que detectó el movimiento sospechoso y dio la alerta de que un usuario de internet intentó subir un archivo con una foto de un chico supuestamente en escena de sexo explícito, con fines de compartir. En ese reporte se detallaba la dirección de IP -el número de identificación del dispositivo- y la geolocalización en San Juan, o sea el domicilio. Después vino la tarea de los investigadores sanjuaninos para confirmar esos datos, determinar la identidad del usuario y la dirección exacta de su domicilio. Tenía un perfil falso con el nombre de "Cami Luna", pero está creada desde su cuenta. La sorpresa fue grande cuando vieron quién era el titular de la cuenta. Carlos Adrián Guevara, el usuario señalado, cumplía funciones en el mismo Poder Judicial de la provincia.

image

El fiscal Martín y el ayudante fiscal Pereyra solicitaron la orden de allanamiento y la Policía realizó el procedimiento días en la casa de Guevara en el barrio Jardín Policial de Rivadavia. Si bien no se lo detuvo, la comisión judicial y policial incautó su celular, computadoras, otros dispositivos y soportes informáticos que contenían archivos. El empleado judicial también es aficionado a la fotografía, señalaron. Se espera que mediante las pericias permitan establecer si hay más material como el denunciado.

En principio, se habló de un posible delito de distribución. Sin embargo, en la audiencia de formalización realizada el jueves último ante el juez de garantías Mariano Carreras, el representante del Ministerio Público Fiscal le imputó el presunto delito de tenencia y ofrecimiento de material de abuso y explotación sexual infantil, confirmaron fuentes judiciales. También se indicó que falta constatar si la persona que aparece en la imagen es menor de edad o si las escenas son reales o fueron creadas con inteligencia artificial, explicaron. Además, deben aguardar las pericias en el celular y los artefactos informáticos secuestrados en su vivienda del empleado judicial.

Lo que se supo es que Carlos Guevara llegó en libertad a la audiencia y proseguirá en ese estado, pero en calidad de imputado. La fiscalía pidió un plazo de 10 meses de investigación penal preparatoria y la defensoría oficial no se opuso, de modo que el juez Mariano Carreras habilitó formalmente la apertura del proceso penal contra el empleado judicial.

Temas
