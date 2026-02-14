sábado 14 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reliquia

El Centro Evangelizador de Chimbas recibió un hueso del Cura Brochero

El lunes 16 a las 20, en la misa de sanación, se venerará y bendecirá con la reliquia en el centro evangelizador ubicado en Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-14 at 5.30.38 PM

El Centro Evangelizador Santo Cura Brochero de San Juan, ubicado en el departamento Chimbas, recibió una reliquia de primer grado del santo cordobés. La entrega fue realizada por el arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, quien hizo llegar el fragmento óseo enviado desde el Santuario de Córdoba.

Lee además
Imagen ilustrativa
Extraño ataque

Se llevaron dinero y dos armas de fuego de una casa de Chimbas sin ejercer violencia
murio un hombre que trabajaba en la costanera: fue identificado
En Chimbas

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado

La reliquia (un hueso del santo) constituye un objeto de especial valor espiritual para la comunidad católica, ya que se trata de un elemento corporal del propio Cura Brochero, canonizado en 2016 y reconocido por su incansable labor evangelizadora y social en las sierras cordobesas.

image

Desde la organización del centro evangelizador informaron que el próximo lunes 16, a las 20 horas, se celebrará una misa de sanación durante la cual la reliquia será venerada por los fieles. Al finalizar la celebración, se impartirá la bendición con la reliquia a todos los asistentes que se acerquen al espacio de devoción, situado en la intersección de calles Necochea y Rodríguez Este.

Temas
Seguí leyendo

Parque Industrial de Chimbas: ola de desalojos por tener los lotes ociosos

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas

Su aire acondicionado dejó de funcionar de la nada en su casa de Chimbas: se lo habían robado

Le pegaron un tiro en los genitales en un intento de robo en Chimbas

La violenta gresca en el B° Los Toneles y su trasfondo más oscuro: ¿las víctimas buscan quedarse con la casa para vender droga?

Detienen al "Cholo" y al "Tri" por una brutal gresca a tiros y pedradas en Chimbas

Ladrones atacaron una conocida escuela primaria de Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
pedro y nidia, sesenta y cuatro anos de amor, una historia bien sanjuanina
San Valentín

Pedro y Nidia, sesenta y cuatro años de amor, una historia "bien sanjuanina"

Por Myriam Pérez

Las Más Leídas

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos
Mecánico en la mira

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales
Poder Judicial

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales

Después de la lluvia, cómo estará el tiempo en San Juan este sábado
El clima

Después de la lluvia, cómo estará el tiempo en San Juan este sábado

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada
Tragedia

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada

Te Puede Interesar

Safari Tras las Sierras: jornada durísima, casi 70 abandonos y más de 100 máquinas siguen en carrera
Valle Fértil

Safari Tras las Sierras: jornada durísima, casi 70 abandonos y más de 100 máquinas siguen en carrera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un colectivo de la Red Tulum se llevó puesto a un auto en Chimbas
Choque

Un colectivo de la Red Tulum se llevó puesto a un auto en Chimbas

Asado, fernet y pura pasión en el arranque del Safari: si estuviste allí, buscate
Tiempo en Valle Fértil

Asado, fernet y pura pasión en el arranque del Safari: si estuviste allí, buscate

Proyecto Tango San Juan: una nueva generación que reescribe el tango desde la identidad, la escena local y el trabajo colectivo
Historias

Proyecto Tango San Juan: una nueva generación que reescribe el tango desde la identidad, la escena local y el trabajo colectivo

El Centro Evangelizador de Chimbas recibió un hueso del Cura Brochero
Reliquia

El Centro Evangelizador de Chimbas recibió un hueso del Cura Brochero