El Centro Evangelizador de Chimbas recibió un hueso del Cura Brochero

El Centro Evangelizador Santo Cura Brochero de San Juan, ubicado en el departamento Chimbas, recibió una reliquia de primer grado del santo cordobés. La entrega fue realizada por el arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, quien hizo llegar el fragmento óseo enviado desde el Santuario de Córdoba.

La reliquia (un hueso del santo) constituye un objeto de especial valor espiritual para la comunidad católica, ya que se trata de un elemento corporal del propio Cura Brochero, canonizado en 2016 y reconocido por su incansable labor evangelizadora y social en las sierras cordobesas.

image Desde la organización del centro evangelizador informaron que el próximo lunes 16, a las 20 horas, se celebrará una misa de sanación durante la cual la reliquia será venerada por los fieles. Al finalizar la celebración, se impartirá la bendición con la reliquia a todos los asistentes que se acerquen al espacio de devoción, situado en la intersección de calles Necochea y Rodríguez Este.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Chimbas