Le pegaron un tiro en los genitales en un intento de robo en Chimbas

martes//En un ataque callejero, desconocidos dispararon e hirieron en los genitales a un joven que viajaba en moto con su prima por una calle de Chimbas. La pareja aseguró que dos sujetos intentaron asaltarlos y abrieron fuego contra ellos porque se resistieron, según las primeras versiones.

Fuentes judiciales confirmaron que investigan el caso como un intento de robo, pero no descartan que el hecho tenga otras motivaciones. El herido fue identificado como Damián Castro, de 22 años, y ya estaría fuera de peligro, confirmaron.

El ataque se produjo pasadas las 4 de la mañana del sábado, en la intersección de las calles 9 de Julio y Rivadavia, en Villa Ramos, Chimbas. Castro viajaba en moto con su prima, de apellido Gómez, cuando supuestamente se les atravesaron dos sujetos y los encañonaron para asaltarlos. Ambos se resistieron y fue allí cuando le dispararon al joven. El tiro terminó impactando en sus genitales, aseguraron fuentes del caso.

Los agresores escaparon del lugar. Luego, la chica tomó el control de la moto y trasladó a su primo al hospital. En el camino se encontraron con una patrulla policial y dieron aviso de lo sucedido. El muchacho fue asistido en el Hospital Guillermo Rawson, mientras que los efectivos de la Comisaría 17ª iniciaron las actuaciones y dieron intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.