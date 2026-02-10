martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Joven baleado

Le pegaron un tiro en los genitales en un intento de robo en Chimbas

Sucedió el fin de semana en un cruce de calles, cerca de Villa Ramos. La víctima es un joven cuya prima aseguró que intentaron asaltarlos cuando iban en moto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

martes//En un ataque callejero, desconocidos dispararon e hirieron en los genitales a un joven que viajaba en moto con su prima por una calle de Chimbas. La pareja aseguró que dos sujetos intentaron asaltarlos y abrieron fuego contra ellos porque se resistieron, según las primeras versiones.

Lee además
Imagen ilustrativa.
Atraco callejero

Simuló ser pasajero y, junto a un cómplice, asaltó a un chofer de moto DiDi en Rawson
un encapuchado asalto con un cuchillo al empleado de una estacion de servicio de caucete
Robo armado

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete

Fuentes judiciales confirmaron que investigan el caso como un intento de robo, pero no descartan que el hecho tenga otras motivaciones. El herido fue identificado como Damián Castro, de 22 años, y ya estaría fuera de peligro, confirmaron.

El ataque se produjo pasadas las 4 de la mañana del sábado, en la intersección de las calles 9 de Julio y Rivadavia, en Villa Ramos, Chimbas. Castro viajaba en moto con su prima, de apellido Gómez, cuando supuestamente se les atravesaron dos sujetos y los encañonaron para asaltarlos. Ambos se resistieron y fue allí cuando le dispararon al joven. El tiro terminó impactando en sus genitales, aseguraron fuentes del caso.

Los agresores escaparon del lugar. Luego, la chica tomó el control de la moto y trasladó a su primo al hospital. En el camino se encontraron con una patrulla policial y dieron aviso de lo sucedido. El muchacho fue asistido en el Hospital Guillermo Rawson, mientras que los efectivos de la Comisaría 17ª iniciaron las actuaciones y dieron intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Incendios en Pocito: acusan a dos personas de provocar el fuego que arrasó casas, animales y cultivos

Sonrisas desafiantes: las similitudes del acusado de acuchillar 30 veces a su ex con un polémico femicida

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Estafaron en $8.000.000 a una anciana con el viejo y archiconocido cuento del "hijo enfermo"

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

En dos días, asaltaron a dos choferes de Uber motos en el mismo barrio conflictivo de Pocito

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Te Puede Interesar

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Por Redacción Tiempo de San Juan
Postales de la Vuelta a San Juan.
Ciclismo

Polémicas declaraciones de Mendoza a la Vuelta a San Juan: "Ellos andaban en un Ferrari con un motor de un Fiat 600"

Sergio Trigo y Víctor Menéndez
Videos impactantes

Incendios en Pocito: acusan a dos personas de provocar el fuego que arrasó casas, animales y cultivos

Sonrisas desafiantes: las similitudes del acusado de acuchillar 30 veces a su ex con un polémico femicida
¿Siniestros?

Sonrisas desafiantes: las similitudes del acusado de acuchillar 30 veces a su ex con un polémico femicida

Imagen ilustrativa
Joven baleado

Le pegaron un tiro en los genitales en un intento de robo en Chimbas