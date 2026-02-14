Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

El mecánico de una conocida concesionaria de autos de San Juan fue detenido por algunas horas bajo la sospecha de que sustraía repuestos y accesorios de un depósito de la firma. Los policías de la Brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad secuestraron un centenar de esas piezas en su domicilio de Capital. Él declaró en la audiencia de formalización realizada en la tarde de este viernes y aseguró que son repuestos en desuso y que la empresa se los regalaba, mientras que su defensa indicó que lo denunciaron para poder echarlo con motivo.

El que quedó en la mira de la Justicia es Jorge Augusto Vera, un mecánico con 18 años de trabajo en la firma Señor González, concesionaria oficial de Toyota. La denuncia fue hecha el 13 de noviembre de 2025, pero después de una serie de investigaciones dirigidas por el fiscal Cristian Gerarduzzi y la ayudante fiscal Marcela Magri se solicitó el allanamiento y la detención al juez de garantías Matías Parrón.

image Los abogados defensores Nicolás Pardo y Nicolás Gómez Camozzi. A la derecha, el fiscal Cristian Gerarduzzi y la ayudante fiscal Marcela Magri.

Vera fue detenido este viernes por la mañana en su casa de Capital, a la vez que los policías secuestraron 40 cajas con inyectores, 56 pastillas de freno, 2 lonas cobertoras de camioneta Hilux, 1 tapa de cilindro, bombas de agua y hasta dos cubiertas, entre otros elementos que pertenecerían a la concesionaria.

La audiencia de formalización se realizó en la tarde de este mismo viernes y la fiscalía le imputó el delito de hurto simple. También aclararon que todavía resta verificar si algunos de esos repuestos son nuevos. La ayudante fiscal Magri señaló que las sospechas surgieron cuando una persona informó a los directivos de la concesionaria que Vera vendía repuestos marca Toyota en su casa.

También indicó que el propio Vera ofrecía a la venta dos lonas cobertoras de camionetas Hilux a través de Facebook y que en un grupo llamado “Miembros Toyota” se recomendaba acudir a este mecánico por repuestos o accesorios de esa marca. Además, sostuvo que el mecánico tenía acceso al depósito del taller de la firma y que la sospecha es que aprovechaba esa facilidad para sustraer las piezas y accesorios usados que eran reemplazados por nuevos en los servicios posventa. Por otro lado, los directivos denunciaron que, a través del sistema de geolocalización, determinaron que una camioneta del taller fue ubicada en su domicilio, cuando el vehículo solo se utilizaba para el traslado de repuestos.

image El juez de garantías Matías Parrón.

La posición de los abogados Nicolás Gómez Camozzi y Nicolás Pardo, los defensores, es diametralmente distinta. Los letrados afirmaron que esos repuestos no servían y eran desechados por la firma, y que no hubo dolo. Por otro lado, adujeron que la denuncia de la empresa tiene como objetivo echar a un empleado con muchos años de antigüedad, que incluso fue premiado por su buen desempeño y honestidad.

Vera sostuvo lo mismo al momento de tener la palabra: negó que tuviera acceso al depósito y afirmó que el gerente le decía que podía llevarse esos repuestos. Aclaró que son piezas “oxidadas” y en desuso. Sostuvo que todos esos elementos fueron retirados de la firma con autorización de los directivos.

El juez de garantías Parrón hizo lugar al pedido de la fiscalía de habilitar la investigación penal preparatoria por el plazo de seis meses y ordenó la libertad de Jorge Vera, aunque deberá cumplir algunas normas de comportamiento.