sábado 14 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mecánico en la mira

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

El denunciado es un empleado del taller con 18 años de antigüedad. Secuestraron alrededor de 100 repuestos en su casa. Él aseguró que son piezas en desuso y que la empresa busca echarlo sin indemnización.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El mecánico de una conocida concesionaria de autos de San Juan fue detenido por algunas horas bajo la sospecha de que sustraía repuestos y accesorios de un depósito de la firma. Los policías de la Brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad secuestraron un centenar de esas piezas en su domicilio de Capital. Él declaró en la audiencia de formalización realizada en la tarde de este viernes y aseguró que son repuestos en desuso y que la empresa se los regalaba, mientras que su defensa indicó que lo denunciaron para poder echarlo con motivo.

Lee además
descubren un robo hormiga en un negocio de pocito y apuntan a un empleado desleal
Sustracción de mercadería

Descubren un robo hormiga en un negocio de Pocito y apuntan a un empleado desleal
Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas

El que quedó en la mira de la Justicia es Jorge Augusto Vera, un mecánico con 18 años de trabajo en la firma Señor González, concesionaria oficial de Toyota. La denuncia fue hecha el 13 de noviembre de 2025, pero después de una serie de investigaciones dirigidas por el fiscal Cristian Gerarduzzi y la ayudante fiscal Marcela Magri se solicitó el allanamiento y la detención al juez de garantías Matías Parrón.

image
Los abogados defensores Nicolás Pardo y Nicolás Gómez Camozzi. A la derecha, el fiscal Cristian Gerarduzzi y la ayudante fiscal Marcela Magri.

Los abogados defensores Nicolás Pardo y Nicolás Gómez Camozzi. A la derecha, el fiscal Cristian Gerarduzzi y la ayudante fiscal Marcela Magri.

Vera fue detenido este viernes por la mañana en su casa de Capital, a la vez que los policías secuestraron 40 cajas con inyectores, 56 pastillas de freno, 2 lonas cobertoras de camioneta Hilux, 1 tapa de cilindro, bombas de agua y hasta dos cubiertas, entre otros elementos que pertenecerían a la concesionaria.

La audiencia de formalización se realizó en la tarde de este mismo viernes y la fiscalía le imputó el delito de hurto simple. También aclararon que todavía resta verificar si algunos de esos repuestos son nuevos. La ayudante fiscal Magri señaló que las sospechas surgieron cuando una persona informó a los directivos de la concesionaria que Vera vendía repuestos marca Toyota en su casa.

También indicó que el propio Vera ofrecía a la venta dos lonas cobertoras de camionetas Hilux a través de Facebook y que en un grupo llamado “Miembros Toyota” se recomendaba acudir a este mecánico por repuestos o accesorios de esa marca. Además, sostuvo que el mecánico tenía acceso al depósito del taller de la firma y que la sospecha es que aprovechaba esa facilidad para sustraer las piezas y accesorios usados que eran reemplazados por nuevos en los servicios posventa. Por otro lado, los directivos denunciaron que, a través del sistema de geolocalización, determinaron que una camioneta del taller fue ubicada en su domicilio, cuando el vehículo solo se utilizaba para el traslado de repuestos.

image
El juez de garantías Matías Parrón.

El juez de garantías Matías Parrón.

La posición de los abogados Nicolás Gómez Camozzi y Nicolás Pardo, los defensores, es diametralmente distinta. Los letrados afirmaron que esos repuestos no servían y eran desechados por la firma, y que no hubo dolo. Por otro lado, adujeron que la denuncia de la empresa tiene como objetivo echar a un empleado con muchos años de antigüedad, que incluso fue premiado por su buen desempeño y honestidad.

Vera sostuvo lo mismo al momento de tener la palabra: negó que tuviera acceso al depósito y afirmó que el gerente le decía que podía llevarse esos repuestos. Aclaró que son piezas “oxidadas” y en desuso. Sostuvo que todos esos elementos fueron retirados de la firma con autorización de los directivos.

El juez de garantías Parrón hizo lugar al pedido de la fiscalía de habilitar la investigación penal preparatoria por el plazo de seis meses y ordenó la libertad de Jorge Vera, aunque deberá cumplir algunas normas de comportamiento.

Temas
Seguí leyendo

Sustrajeron un auto a metros de una concesionaria de Capital y una cámara captó la escena

Un empleado del Poder Judicial de San Juan es investigado por presunta tenencia de material de pornografía infantil

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia

Un remisero se estrelló con un colectivo en Rawson y quedó incrustado

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Evita la condena el joven que "chapeó" diciendo "no saben quién soy" y que quiso llevarse una camioneta en infracción

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada

Se llevaron dinero y dos armas de fuego de una casa de Chimbas sin ejercer violencia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estaba por cumplir anos y ya habia sufrido una tragedia: quien es la victima del siniestro en ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos
Mecánico en la mira

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos
Estuvo presa

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales
Poder Judicial

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado
En Chimbas

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Videos prohibidos

Un empleado del Poder Judicial de San Juan es investigado por presunta tenencia de material de pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Amor a fondo en un Fitito: Freddy y Mónica, 41 años juntos y media vida en el Safari tras las Sierras video
Historia

Amor a fondo en un Fitito: Freddy y Mónica, 41 años juntos y media vida en el Safari tras las Sierras

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

El trekking en la zona del Complejo Ceferino Namuncurá es una cita ineludible en San Martín. video
Tiempo de verano en San Juan

San Martín potencia su turismo: trekking renovado y más cuidado, y la puesta en valor de la "Ruta del Algarrobo"

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia
Marquesado

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia