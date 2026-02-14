sábado 14 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Evita la condena el joven que "chapeó" diciendo "no saben quién soy" y que quiso llevarse una camioneta en infracción

Este insólito hecho ocurrió en Rivadavia. Estuvo detenido dos días y en Flagrancia, ante la falta de antecedentes, le dieron la probation. Uno de los términos es que deberá trabajar gratis 60 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
camioneta

Un episodio que combinó desobediencia, forcejeos y frases altisonantes terminó con una probation en la Justicia. El joven Emir Madcur quedó imputado por violación de sellos y fajas de seguridad y resistencia a la autoridad, pero evitó una condena tras acceder a la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año.

Lee además
tenia su camioneta radiada e intento sacarla a la fuerza en rivadavia: no lo dejaron y escupio a un policia
Agresión

Tenía su camioneta radiada e intentó sacarla a la fuerza en Rivadavia: no lo dejaron y escupió a un policía
El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

El hecho ocurrió el 11 de febrero de 2026, alrededor de las 13, en el destacamento policial ubicado en el ingreso al Parque Faunístico de Rivadavia, en Ruta 60 y la rotonda de acceso. Según consta en la causa, Madcur se presentó en el lugar para retirar su camioneta Volkswagen Amarok, que había sido secuestrada días antes por una contravención.

El joven les manifestó a los efectivos que ya había pagado la multa y que iba a llevarse el vehículo. Sin embargo, el personal le explicó que debía presentar un oficio del Juzgado de Faltas, trámite que no había realizado. Ante la negativa policial, Madcur cruzó nuevamente la Ruta 60, pero en lugar de retirarse, se dirigió hacia la camioneta secuestrada.

De acuerdo con el parte oficial, sacó las llaves, rompió las fajas de seguridad colocadas por la autoridad e intentó ingresar al rodado. Los policías le dieron la voz de alto, que fue desoída. En el intento de aprehenderlo, el joven opuso resistencia y debió ser reducido por varios efectivos.

En medio del procedimiento, siempre según la investigación, se encontraba hablando por teléfono -supuestamente con su abogado- y comenzó a gritar que no lo iban a detener y que “no sabían quién era él”. Un amigo que lo acompañaba descendió del vehículo en el que habían llegado y filmó la escena, registrando el forcejeo con los uniformados. También se hizo presente su madre, Viviana Ponte, a quien se le informó lo ocurrido.

La causa fue tramitada en el fuero de Flagrancia con la intervención de la fiscal Virginia Branca. Finalmente, y ante la ausencia de antecedentes penales, se resolvió otorgarle la suspensión de juicio a prueba por un año. Como condiciones, deberá realizar 60 horas de trabajo no remunerado en el plazo de seis meses y abonar una reparación simbólica de 50.000 pesos destinada a la FUNDAME. Si cumple con las pautas fijadas, la causa quedará extinguida y evitará una condena.

Temas
Seguí leyendo

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya

Impugnaron la condena contra la médica acusada de causar la muerte de un bebé en un parto

Un empleado del Poder Judicial de San Juan es investigado por presunta tenencia de material de pornografía infantil

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia

Un remisero se estrelló con un colectivo en Rawson y quedó incrustado

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estaba por cumplir anos y ya habia sufrido una tragedia: quien es la victima del siniestro en ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos
Mecánico en la mira

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos
Estuvo presa

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales
Poder Judicial

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado
En Chimbas

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Videos prohibidos

Un empleado del Poder Judicial de San Juan es investigado por presunta tenencia de material de pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Amor a fondo en un Fitito: Freddy y Mónica, 41 años juntos y media vida en el Safari tras las Sierras video
Historia

Amor a fondo en un Fitito: Freddy y Mónica, 41 años juntos y media vida en el Safari tras las Sierras

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia
Marquesado

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

El trekking en la zona del Complejo Ceferino Namuncurá es una cita ineludible en San Martín. video
Tiempo de verano en San Juan

San Martín potencia su turismo: trekking renovado y más cuidado, y la puesta en valor de la "Ruta del Algarrobo"