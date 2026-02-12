Tenía su camioneta radiada e intentó sacarla a la fuerza en Rivadavia: no lo dejaron y escupió a un policía

Un hombre de 30 años terminó detenido en Rivadavia luego de protagonizar un violento episodio en la Casilla Base Faunístico, donde intentó retirar por la fuerza su camioneta, que había sido radiada de circulación. El hecho derivó en una causa por violación de sello y resistencia a la autoridad.

Según informaron desde la Comisaría 30ma, el sospechoso, de apellido Madcur, se presentó en el lugar con la intención de llevarse su Volkswagen Amarok. Sin embargo, no contaba con el oficio judicial que autorizara la entrega del rodado, requisito indispensable para su restitución.

Ante esta situación, el personal policial le solicitó que no se acercara al vehículo. Lejos de hacer caso a la orden, el hombre rompió las fajas de protección colocadas sobre la camioneta, vulnerando así el sello dispuesto por la autoridad.

Cuando los efectivos intervinieron para frenar la maniobra, el sujeto reaccionó de manera agresiva: lanzó insultos contra los uniformados y escupió en el rostro a un subcomisario. De inmediato fue reducido y aprehendido en el lugar.

Se dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. Madcur quedó detenido y a disposición de la Justicia.