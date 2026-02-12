Detienen al "Droguita" Capital, el menor implicado en varios hechos delictivos

Un adolescente de 17 años, conocido en el ambiente delictivo como “El Droguita” , fue detenido en las últimas horas tras un operativo policial. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la comisaría 2da y culminó en el interior del barrio General Acha, en Capital.

El menor, identificado con el apellido Gutiérrez (no se puede dar su nombre completo por su edad), está señalado como presunto autor de diversos hechos ilícitos y, al momento de su aprehensión, portaba un arma de fuego de manera ilegal. Según informaron fuentes policiales, se trata de un revólver calibre 22 largo, marca Bagual, con capacidad para varios proyectiles, el cual fue secuestrado en el lugar.

El operativo se inició a partir de una denuncia que alertaba sobre un ilícito en la zona. Al arribar al sitio, los uniformados observaron a un joven cuyas características coincidían con las aportadas. Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la fuga, lo que dio origen a una persecución que finalizó a pocos metros con su detención.

Además de la portación ilegal de arma de fuego, el adolescente quedó vinculado a una causa por resistencia a la autoridad.

Intervino la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia, del juez Jorge Toro, quien dispuso el secuestro del arma para su correspondiente peritaje y ordenó el traslado del menor al Centro de Admisión y Derivación, donde permanecerá a disposición de la Justicia.