Dejó a su nieto encerrado en la camioneta para ir de compras en un shopping: el bebé fue rescatado por la policía

El momento en que la Policía rescata al nieto del hombre que se fue de compras y lo dejó encerrado en la camioneta.

En medio de un momento de tensión, un nene de 2 años fue rescatado por la Policía luego de que sus abuelos lo hayan abandonado dentro de un auto para ir a comprar a un shopping en la localidad bonaerense de Pilar. Se supo que el menor estuvo varios minutos con las ventanillas cerradas, por lo que tuvo que ser atendido por personal médico.

El insólito caso tuvo lugar en el estacionamiento del shopping Paseo Champagnat cuando las autoridades fueron alertadas por la presencia de una camioneta Renault Orochen bordó en la que adentro se encontraba un niño sin ningún adulto responsable y llorando.

De manera inmediata, y como ocurre en estos casos, se organizó un operativo en el lugar para lograr rescatar al menor, quien estuvo más de 20 minutos bajo el rayo del sol y sin ventilación.

En medio del procedimiento se supo que el nene estaba con sus abuelos cuando ambos lo dejaron dentro del auto y se fueron a comprar al shopping, informaron al medio Pilar de Todos.

Después de varios minutos de desesperación y ante la negativa de llegada de los adultos que fueron avisados por los altoparlantes, un efectivo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) logró romper una de las ventanillas y eso permitió abrir la puerta y ponerlo a resguardo.

El niño presentó signos compatibles con exposición prolongada al calor por lo que se dio aviso al servicio de emergencias para su atención y se lo hidrató.

Respecto a los adultos, en un clima de indignación, minutos después un hombre, de 44 años, y una mujer, de 45, se acercaron a la camioneta y explicaron que dejaron al niño para hacer compras, pero que se demoraron.

Fuente: NA