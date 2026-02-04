miércoles 4 de febrero 2026

Investigación

Masacres escolares frustradas en Argentina: Nueva hipótesis y otro involucrado

Los investigadores siguen trabajando sobre las dos masacres escolares que se planeaban en Buenos Aires y Jujuy, y se anticiparon gracias a una alerta del FBI.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Elementos secuestrados a los presuntos planificadores de masacres estudiantiles

La masacre planificada por menores de edad contra distintos colegios en las provincias de Buenos Aires y Jujuy, que fue frustrada por la policía, sumó a un nuevo involucrado y la fiscalía consideró como principal hipótesis, que los menores serían captados por adultos.

Según publicó Noticias Argentinas y tal como informó Fiscales.gob, los representantes del MPF hipotetizaron que los adolescentes podrían haber sido captados por personas mayores de edad que habrían iniciado un proceso de radicalización progresiva, y así concretar los hechos en escenarios extremos, de forma tal que pondrían en riesgo la seguridad pública.

Fuentes policiales informaron a este medio que la investigación comenzó tras una alerta emitida por el FBI, que advertía sobre mensajes antisemitas, de odio y racistas difundidos por dos usuarios en las redes sociales.

De esta manera, efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal constataron que uno de los implicados reside en la ciudad de La Quiaca y el segundo en la localidad balnearia de Miramar, al tiempo que detectaron otros dos domicilios en los partidos bonaerenses de Quilmes y San Martín.

Además, se identificó la posible participación de una persona más que operaría desde otro país de Sudamérica, lo que se dio a conocer por el trabajo de las autoridades de ese Estado.

Respecto a los involucrados nacionales, el Juzgado Federal de Mar del Plata N°3 ordenó los allanamientos pertinentes mediante los que se incautaron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa.

La causa fue caratulada como “intimidación pública” y los objetos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.

