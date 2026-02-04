Dramático rescate: un padre se tiró a un aljibe para salvar a su hija de 4 años

Drama y emoción en Córdoba: un padre se tiró a un aljibe para salvar a su hija.

Momentos de extrema tensión se vivieron en la localidad de Cosquín, en el valle de Punilla, en Córdoba, cuando una nena de apenas cuatro años cayó accidentalmente dentro de un aljibe de unos diez metros de profundidad mientras jugaba en una finca familiar. Al advertir la dramática escena, su padre no lo pensó dos veces: se arrojó al pozo para salvarla.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona sur de la ciudad, al noroeste de la capital cordobesa. Según relataron fuentes oficiales, la pequeña cayó al aljibe por causas accidentales, lo que desató la desesperación de su familia. En un acto de valentía y amor extremo, el padre se lanzó de inmediato al interior del pozo y logró mantenerse junto a su hija, protegiéndola mientras aguardaban ayuda.

Padre e hija permanecieron dentro del aljibe hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios de Cosquín, que acudieron rápidamente tras ser alertados. Con un operativo de rescate coordinado y contrarreloj, ambos fueron extraídos y puestos a salvo.

Tras el rescate, el hombre y la niña fueron entregados al servicio de emergencias Cremed y trasladados al Hospital Domingo Funes. Allí, los médicos constataron que presentaban solo lesiones leves, aunque quedaron en observación de manera preventiva. En el operativo también intervinieron efectivos de la Guardia Urbana Municipal y de la Policía de la provincia.

*Con información de NA