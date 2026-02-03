Una sanjuanina, parte del tribunal que condenó al ex juez Walter Bento por encabezar una red de coimas

Con la participación de la jueza sanjuanina Eliana Rattá , el Tribunal Oral Federal 2 condenó al ex juez federal Walter Bento por liderar una red de corrupción, lo que representó un verdadero revuelo en Mendoza . Es que el veredicto de Rattá, Gretel Diamante y María Carolina Pereira resultó histórico por el impacto de la causa y la gravedad de los delitos perpetrados.

El mismo tribunal que dictó el fallo por Raúl Tellechea falló de manera unánime y halló culpable al ex magistrado federal por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Si bien este martes por la tarde se conoció que será castigado, habrá que esperar hasta el miércoles para saber el monto de la pena, cuando se lleve adelante la audiencia de cesura.

La autoridad de la sala declaró la responsabilidad penal de Bento por el delito de asociación ilícita, en calidad de jefe, en concurso real con el delito de cohecho pasivo, por ocho hechos, en calidad de autor. Esos hechos corresponden a los casos N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10 analizados durante el debate oral.

A su vez, fue condenado en concurso real con los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado -por haber sido cometido como miembro de una banda y en ejercicio u ocasión de su carácter de funcionario público-, falsedad ideológica por dos hechos y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir de prueba, con imposición de costas.

El tribunal sostuvo que quedó acreditada la existencia de una estructura criminal estable, con permanencia en el tiempo, división de roles y obtención efectiva de resultados judiciales, que funcionó desde al menos 2007. “La estructura, la permanencia en el tiempo, la división de roles y la efectiva obtención de resultados judiciales demuestran la existencia de una asociación ilícita típica, organizada para delinquir”, afirmaron las juezas en la lectura de la resolución.

Según se expuso, Bento ocupó un rol principal dentro de ese engranaje: “Desde esa posición, Bento ordenaba el curso de las maniobras”.

Respecto al lavado de activos, el tribunal reconoció que el delito se probó durante el juicio y calificó como una “expresión paradigmática de corrupción judicial”. En palabras de la jueza, se trató de un caso en el que “se utilizó la función judicial como plataforma para la obtención y legitimación de beneficios ilícitos”.

Acorde se detalló en la lectura del fallo, cuyos fundamentos se conocerán en un mes más, Bento encabezó un entramado familiar destinado a ocultar el origen ilícito de los fondos e incorporarlos al patrimonio bajo una apariencia de legalidad.

La sentencia afirmó que la intervención del exjuez fue determinante: “Seleccionó oportunidades de inversión, definió la estructura de titularidad y canalizó fondos a través de la estructura familiar”. El tribunal agregó que seleccionó de manera deliberada a los integrantes del grupo familiar que aparecerían como titulares de los bienes, con operaciones propias y cruzadas entre su esposa Marta Boiza y sus hijos Luciano y Nahuel Bento, orientadas a disimular el origen ilícito del dinero.

En ese análisis, las juezas destacaron un aspecto particularmente sensible del caso: la utilización de un hijo del matrimonio con discapacidad severa como parte del esquema patrimonial. “En este entramado no dejaron afuera a su hijo con discapacidad: pusieron bienes a su nombre, consagrándolo propietario de inmuebles, vehículos y locales”, afirmó el tribunal. Para las magistradas, su situación personal fue instrumentalizada para justificar titularidades y dar apariencia de legalidad a los fondos. “En todo este escenario se advierten tipologías típicas como indicadores de lavado de activos”, concluyó el veredicto.

El tribunal también tuvo por acreditados dos hechos de falsedad ideológica vinculados a operaciones inmobiliarias y financieras. En uno de ellos, referido a un crédito hipotecario otorgado por el Banco Nación en 2011, se consideró probado que Bento y Boiza introdujeron manifestaciones falsas en un instrumento público al declarar que cumplían los requisitos para acceder a un préstamo subsidiado, pese a que ya eran propietarios de múltiples inmuebles. “La falsedad ideológica se consuma con la sola introducción consciente de lo falso en un instrumento público; lo que se afecta es la fe pública”, sostuvo la jueza.

El segundo hecho de falsedad ideológica estuvo vinculado a la compraventa de un departamento en el complejo Premium Tower, realizada en 2021. En esa operación, según el tribunal, Boiza declaró falsamente no encontrarse alcanzada como persona políticamente expuesta, lo que permitió concretar la transacción en condiciones que no correspondían.

Además del exjuez, su esposa y dos de sus hijos, el fallo declaró culpables por asociación ilícita y cohecho activo o pasivo, según el caso, a Luciano Edgardo Ortego y Jaime Alba en carácter de organizadores; a José Gabriel Moschetti, Alejandro Matías Aramayo, Leopoldo Antonio Martín Ríos, Javier Leónidas Angeletti, Luis Francisco Álvarez y Walter Eduardo Bardinella como miembros de la organización; y por cohecho activo agravado a Carlos Federico Barón Knoll, Martín Rodolfo Bazán, Alfredo Aliaga, Francisco Alzogaray, Francisco Nicolás Castro, Walter Aníbal Costa, José María Sanguedolce, Enrique de la Cruz, Diego Martínez Pinto, Juan Carlos Molina, Eugenio Nasi, Cristian Oliva, Omar Armando Rodríguez Cichinelli y Marcos Adrián Calderón.

Por el tenor de los delitos y de la investidura que Bento representaba para la Justicia Federal de la vecina provincia, el fallo resultó histórico. Sin embargo, no es la primera vez del tribunal que debe fallar en una causa sensible. El año pasado, en San Juan y también con la presencia de la jueza Rattá, declaró la absolución de los sospechoso en el caso Tellechea.

En el inicio de la lectura del veredicto, Diamante, la presidenta del tribunal, reconoció que no fue tarea sencilla juzgar a ciertos personajes de la mega causa.

En 2023 y a poco de que Bento fuera destituido, se dictó la orden de detención (prisión preventiva) y ya el nombre de Rattá figuraba en la causa. A partir de ese momento, el ex juez federal quedó bajo custodia de la Policía Federal y, por tanto, acudió juicio en su contra en calidad de aprehendido.

