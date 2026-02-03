martes 3 de febrero 2026

Frenando el desastre

Unos 500 bomberos luchan contra el fuego en el Parque Los Alerces y Puerto Patriada

El operativo se lleva a cabo con helicópteros, aviones hidrantes, autobombas, camiones cisterna y 60 camionetas para combatir los focos en “Primera Cantera”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Bomberos trabajan en la zona del Parque Los Alerces para controlar las llamas.

Bomberos trabajan en la zona del Parque Los Alerces para controlar las llamas.

El Gobierno de Chubut informó que al menos 500 personas, entre brigadistas, bomberos y personal de apoyo, continúan con la lucha contra los incendios que arrasaron con más de 45 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada.

El operativo se lleva a cabo con helicópteros, aviones hidrantes, autobombas, camiones cisterna y 60 camionetas para combatir los focos en “Primera Cantera”.

En tanto, este lunes se registraron reactivaciones en Simón Marchand y Villa Lago Rivadavia, al tiempo que los trabajadores utilizaron herramientas manuales y equipos de agua para llevar a cabo un ataque directo contra el fuego en Pinar de Geréz, a la vez que el viento intenso provocó focos secundarios en el cañadón de Eco Aldea, principalmente en dos domicilios que no fueron afectados.

Además, en Cholila y Neuquén mediante la aplicación de autobombas y un unimog se implementan enfriamientos permanentes en la zona baja del morro y lugares cercanos, en los que se registraron un total de 16.765 hectáreas, conforme a los datos difundidos por el Comando Unificado.

Unas 28.577 hectáreas resultaron arrasadas por el fuego incesante en “Primera Cantera”, Puerto Patriada, donde la Secretaría de Bosques provincial seguía al frente del siniestro iniciado el 5 de enero.

Los bomberos de las Bases de Epuyén y El Maitén procedieron a la detección de puntos calientes en el kilómetro 6 de El Colihue y La Burrada, mientras que en el área denominada “Tinelli” hubo focos activos en la zona del ñirantal y en El Retamal, se combatieron las llamas con maquinaria pesada para la apertura de fajas y camiones cisterna para garantizar el abastecimiento de agua.

FUENTE: Noticias Argentinas

