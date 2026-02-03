La Montaña de la Paz, la simbólica y erguida custodia del valle de Pedernal

La Montaña de la Paz es uno de los picos más visitados de Pedernal, en Sarmiento.

El paisaje de Pedernal, en Sarmiento, es una de las postales más imponentes de San Juan. Entre sus vertientes de agua cristalina y su microclima privilegiado, una elevación se destaca por su perfil geográfico, pero mucho más lo hace por el profundo significado espiritual que carga desde hace 7 años y monedas. Se trata de la Montaña de la Paz Maestro Daisaku Ikeda, un hito que fusiona los valores más altos del humanismo con actividades al aire libre como el trekking.

Con una altura que ronda los 1.250 metros sobre el nivel del mar, esta formación se posiciona como uno de los picos más elevados y atractivos de la zona sarmientina. Su ascenso ofrece una vista panorámica inigualable del valle, lo que la ha convertido en un destino predilecto para los amantes de la vida al aire libre.

Un nombre con propósito

La historia oficial de su nombre comenzó a escribirse el 2 de agosto de 2018. En aquella fecha, mediante una ordenanza de la Municipalidad de Sarmiento, se le otorgó formalmente la denominación que hoy ostenta. La iniciativa no fue casual: nació como un homenaje y reconocimiento a la incansable labor de Daisaku Ikeda, filósofo, educador y líder budista, por su aporte global hacia la paz mundial.

El bautismo de la montaña coincidió con una fecha significativa para la comunidad internacional: la celebración del cumpleaños número 90 del maestro Ikeda. Los integrantes de la Soka Gakkai -organización budista que promueve la paz, la cultura y la educación- vieron en la geografía sanjuanina el lugar perfecto para inmortalizar un mensaje de armonía.

MONTAÑA El maestro Daisaku Ikeda, junto a la montaña que fue bautizada en su honor en Pedernal.

Para quienes deciden explorar sus laderas, la experiencia es tan exigente como gratificante. La Montaña de la Paz es hoy uno de los cerros más visitados por los grupos de senderismo de la provincia. Sus huellas ‘zigzagueantes’ y el cambio de vegetación a medida que se gana altura ofrecen un espectáculo natural único.

No obstante, debido a su altitud y las particularidades del terreno, las autoridades y expertos en montaña son claros en sus recomendaciones: acompañamiento profesional, equipamiento adecuado (es fundamental contar con calzado idóneo, hidratación y protección solar) y profundo respeto ambiental (se promueve una política de "basura cero" para preservar el ecosistema de Pedernal).

Un puente con la comunidad

La visión de los miembros de la Soka Gakkai es que este espacio sea un punto de encuentro vivo. En este sentido, ya se encuentran trabajando en la construcción de un centro comunitario en la base de la montaña.

El objetivo de esta infraestructura es intensificar el vínculo con los vecinos de Pedernal, ofreciendo un lugar para el diálogo, la cultura y el intercambio social. Lejos de ser un sitio exclusivo para la práctica espiritual, el centro busca ser un motor de desarrollo local y un refugio para quienes buscan un momento de introspección frente a la inmensidad de la precordillera.