viernes 30 de enero 2026

Colón Junior

La colonia de verano de Capital cerró su edición con un fuerte mensaje de cuidado, inclusión y comunidad

Finalizó una propuesta que durante todo el verano brindó contención, acompañamiento y oportunidades a más de 1.200 vecinos de la Ciudad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizó el cierre de la Colonia de Verano 2026, una política pública que se consolidó como un verdadero espacio de cuidado y encuentro para niños, adultos mayores y personas con discapacidad. El acto contó con la presencia de la intendente Susana Laciar; el diputado nacional, Carlos Jaime; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; la directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta, concejales y funcionarios municipales. Todos compartieron una jornada que celebró el trabajo colectivo y el impacto social de la propuesta.

La colonia se desarrolló desde el miércoles 7 de enero en las instalaciones del Club Colón Junior, espacio que fue acondicionado especialmente a través de mejoras integrales realizadas por las Secretarías de Servicios y de Obras del municipio. Durante esta temporada participaron 1.275 personas, entre ellas 875 niños de 6 a 12 años, 267 adultos mayores y 133 personas con discapacidad, consolidando una propuesta intergeneracional e inclusiva. Más de 1.057 vecinos fueron trasladados diariamente desde distintos puntos de la Ciudad, reflejando una logística silenciosa pero fundamental que permitió el funcionamiento ordenado y sostenido de la Colonia.

Bajo el eje temático 2026 “Energía Solar”, la colonia ofreció una propuesta integral que combinó actividades recreativas, educativas y lúdicas, deporte, y un esquema de nutrición con desayuno y almuerzo diario. Las actividades deportivas incluyeron vóley, fútbol, handball, hockey sobre césped, básquet y natación, además de talleres específicos para adultos mayores y personas con discapacidad, y espacios integrados que promovieron la convivencia y el vínculo entre generaciones.

La intendente Susana Laciar destacó la participación de los vecinos que “estuvieron todos los días tempranito esperando que fuéramos a buscarlos para encontrarnos acá con todos los chicos, con todos los cuidadores, los guardavidas, los bañeros, los que hicieron posible todos estos momentos”, para compartir “actividades recreativas, de deporte, de encuentro, de juego, de capacitación y navegada ambiental”. Remarcó que lo más importante fue “saber qué te pasa a vos, qué pasa en tu barrio” y entender que “en conjunto podemos salir adelante, pero solamente si lo hacemos en equipo, escuchando y con un trabajo conjunto y articulado”. Señaló la importancia de “este gran abrazo, este gran cierre de Colonia”, agradeciendo “el mimo de cada día” y afirmando que “no ser indiferente es decir que lo que pasa acá me importa y lo podemos arreglar juntos”, para finalmente destacar que “la Capital no para, la Capital vibra con la energía que da cada uno de los vecinos y cada uno de los trabajadores de nuestra querida Ciudad Capital”.

Esta importante propuesta en Capital fue posible gracias al trabajo conjunto del Gobierno de la Provincia de San Juan y a un equipo interdisciplinario conformado por profesores, psicólogos, psicopedagogos y monitores, con el acompañamiento permanente de la Dirección de Salud Municipal, que garantizó atención sanitaria y vacunación, y de la Dirección de Ambiente, con la participación de la Brigada Ambiental. También estuvieron presentes de manera constante las áreas de Desarrollo Humano, Salud, Deporte, Comunidades, Adultos Mayores, Discapacidad, junto al acompañamiento continuo del área Servicios.

