martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Ubicado a poco más de una hora y media de Capital y con acceso incluso en colectivos de la Red Tulum, ayuda a conectarse con la naturaleza y con uno mismo.

Por Daiana Kaziura
En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,

image
image
image
image
image
image
image
image

En San Juan, a solo 1 hora y 20 minutos de la Capital, se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes, conocido antiguamente como Baño del Cerro. Su historia comenzó de manera sencilla y simbólica: un hombre chileno descubrió la surgente y, en señal de agradecimiento por el agua que brotaba de la tierra, colocó una estampita de la Virgen de Lourdes. Desde entonces, la devoción y la conexión con el entorno se fueron consolidando en aquel espacio ubicado en la localidad sarmientina Cienaguita.

Lee además
En Pocito, un recorrido por los secretos del vino sanjuanino ideal para vivir este verano.
Tiempo de Verano en SJ

Los secretos del vino sanjuanino, delicatessen y degustación gratuita a media hora de la Capital
Imagen archivo.
Subsecretaría de Trabajo

Nueva reunión entre el Gobierno sanjuanino y la empresa de seguridad que desvinculó a 118 empleados: continuarán las negociaciones
image

En verano, el lugar se transforma en una buena opción para disfrutar en familia. Sergio Mayorga y su familia son los encargados de cuidar el sitio, recibir a los visitantes y mantener viva la tradición. “Vivimos aquí con mi familia, hacemos mejoras continuamente y recibimos a quienes buscan un momento de tranquilidad y sanación”, cuenta Sergio a Tiempo de San Juan durante una visita.

image

El manantial es de agua sulfurosa, reconocida por sus propiedades curativas y por la energía especial que se percibe en todo el espacio. A cinco años de la construcción de la capilla, los visitantes pueden sumergirse en la pileta durante el día o la noche, acampar bajo las estrellas y participar de rituales energéticos únicos en la región.

image

Servicios y comodidades

  • Entrada: $5.000 por persona (menores de 10 años y personas con discapacidad, gratis).

  • Camping: $5.000 por carpa; alquiler de carpa, $5.000 adicional.

  • Instalaciones: parrillero, baños, mesas, luz, internet, proveeduría, venta de leña y alquiler de parrilla.

  • Acceso: camino asfaltado hasta el lugar y hasta el pueblo cercano, Cieneguita, a 3 km.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tiempo de Verano en SJ Hoy recorremos Sarmiento y conocimos el Baño del Cerro Manantial Virgen de Lourdes, Cienaguita."
View this post on Instagram

Experiencias espirituales y naturales

El lugar es considerado muy espiritual, ya que combina religión, naturaleza y aguas curativas. Sergio realiza oraciones personales para los visitantes y acompaña en procesos de sanación energética, inspirado por su maestro, Rubén Díaz, sanador espiritual de la Laguna de Rosario. El año pasado, Díaz abrió un portal energético sobre el cerro, donde los visitantes pueden liberar cargas emocionales y renovar su energía.

De ese modo, entre la frescura del agua, el canto de los pájaros y la calma de los cerros sanjuaninos, el Manantial Virgen de Lourdes ofrece un verano distinto: uno en el que se puede descansar, meditar y reconectar con la naturaleza, con el alma y con la propia energía.

image

Para llegar desde la Capital, se debe tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur; al llegar a Media Agua, en Sarmiento, doblar al oeste. Pasar por Los Berros y antes de llegar a Cieneguita, encontrarán el acceso al camping. También es posible arribar en colectivo de la Red Tulum, línea 262, que pasa justo frente al manantial.

Novedades de verano

image

Como parte de las celebraciones por el Día de la Virgen de Lourdes, que se festeja el 11 de febrero, se inaugurará en el espacio una nueva pileta de piedra artesanal, de 10 por 20 metros y 80 cm de profundidad, pensada para niños y adultos mayores. La apertura será el 15 de febrero, con misa a cargo del padre Pepe Nieto.

Temas
Seguí leyendo

Cierran nuevamente un tramo de la Ruta 141: hasta cuándo

¿Tenés que rendir materias? Ampliaron el cupo para el apoyo escolar gratuito en San Juan

Anchipurac propone una experiencia bajo las estrellas por el Día de los Enamorados

Atención viajeros sanjuaninos: clausuraron la YPF de Uspallata por filtraciones de combustibles

La "Pizza Party Sanjuanina" desembarca en Mar del Plata: de qué se trata

En un año realizaron 88 cirugías en el hospital de Valle Fértil: cuál es la expectativa para 2026

Cambios en el DNI y el pasaporte: quiénes deben realizar los nuevos documentos y sus medidas de seguridad

Un sanjuanino ganó más de $43 millones en el Quini 6: qué se sabe del afortunado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo son los nuevos pasaportes y DNI y quiénes deben realizarlos.
Atención

Cambios en el DNI y el pasaporte: quiénes deben realizar los nuevos documentos y sus medidas de seguridad

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Te Puede Interesar

Un coordinador de viajes, en la mira por un violento arrebato en Capital: una foto, la prueba clave
¿Motochorro?

Un coordinador de viajes, en la mira por un violento arrebato en Capital: una foto, la prueba clave

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras las tormentas, los precios del tomate y las verduras verdes llegaron a duplicarse en San Juan
Impacto económico

Tras las tormentas, los precios del tomate y las verduras verdes llegaron a duplicarse en San Juan

Cierran nuevamente un tramo de la Ruta 141: hasta cuándo
Vialidad Nacional

Cierran nuevamente un tramo de la Ruta 141: hasta cuándo

Tras ser demandado por Lima, Vallejos aludió a temas políticos y recusó al juez de la causa
Disputa judicial

Tras ser demandado por Lima, Vallejos aludió a temas políticos y recusó al juez de la causa

Imagen archivo.
Subsecretaría de Trabajo

Nueva reunión entre el Gobierno sanjuanino y la empresa de seguridad que desvinculó a 118 empleados: continuarán las negociaciones