El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,

En San Juan, a solo 1 hora y 20 minutos de la Capital, se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes, conocido antiguamente como Baño del Cerro. Su historia comenzó de manera sencilla y simbólica: un hombre chileno descubrió la surgente y, en señal de agradecimiento por el agua que brotaba de la tierra, colocó una estampita de la Virgen de Lourdes. Desde entonces, la devoción y la conexión con el entorno se fueron consolidando en aquel espacio ubicado en la localidad sarmientina Cienaguita.

En verano, el lugar se transforma en una buena opción para disfrutar en familia. Sergio Mayorga y su familia son los encargados de cuidar el sitio, recibir a los visitantes y mantener viva la tradición. “Vivimos aquí con mi familia, hacemos mejoras continuamente y recibimos a quienes buscan un momento de tranquilidad y sanación”, cuenta Sergio a Tiempo de San Juan durante una visita.

El manantial es de agua sulfurosa, reconocida por sus propiedades curativas y por la energía especial que se percibe en todo el espacio. A cinco años de la construcción de la capilla, los visitantes pueden sumergirse en la pileta durante el día o la noche, acampar bajo las estrellas y participar de rituales energéticos únicos en la región.

Servicios y comodidades

Entrada: $5.000 por persona (menores de 10 años y personas con discapacidad, gratis).

Camping: $5.000 por carpa; alquiler de carpa, $5.000 adicional.

Instalaciones: parrillero, baños, mesas, luz, internet, proveeduría, venta de leña y alquiler de parrilla.

Acceso: camino asfaltado hasta el lugar y hasta el pueblo cercano, Cieneguita, a 3 km.

Experiencias espirituales y naturales

El lugar es considerado muy espiritual, ya que combina religión, naturaleza y aguas curativas. Sergio realiza oraciones personales para los visitantes y acompaña en procesos de sanación energética, inspirado por su maestro, Rubén Díaz, sanador espiritual de la Laguna de Rosario. El año pasado, Díaz abrió un portal energético sobre el cerro, donde los visitantes pueden liberar cargas emocionales y renovar su energía.

De ese modo, entre la frescura del agua, el canto de los pájaros y la calma de los cerros sanjuaninos, el Manantial Virgen de Lourdes ofrece un verano distinto: uno en el que se puede descansar, meditar y reconectar con la naturaleza, con el alma y con la propia energía.

Para llegar desde la Capital, se debe tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur; al llegar a Media Agua, en Sarmiento, doblar al oeste. Pasar por Los Berros y antes de llegar a Cieneguita, encontrarán el acceso al camping. También es posible arribar en colectivo de la Red Tulum, línea 262, que pasa justo frente al manantial.

Novedades de verano

Como parte de las celebraciones por el Día de la Virgen de Lourdes, que se festeja el 11 de febrero, se inaugurará en el espacio una nueva pileta de piedra artesanal, de 10 por 20 metros y 80 cm de profundidad, pensada para niños y adultos mayores. La apertura será el 15 de febrero, con misa a cargo del padre Pepe Nieto.