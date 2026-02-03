Atención viajeros sanjuaninos: clausuraron la YPF de Uspallata por filtraciones de combustibles

La estación de servicio YPF ubicada en el Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata en Mendoza, en el límite sanjuanino con Calingasta, conocida como “la nueva YPF”, fue clausurada.

Una estación de servicio YPF ubicada en el Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata en Mendoza, en el límite sanjuanino con Calingasta, conocida como “la nueva YPF”, fue clausurada de manera preventiva este martes tras detectarse fallas en uno de los compartimientos de reserva de combustible.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 1152 de la Ruta Nacional 7, un punto clave para los sanjuaninos que viajan hacia Mendoza o Chile. El operativo estuvo a cargo de personal de la Municipalidad de Las Heras, con intervención del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional.

Según informaron fuentes oficiales a diarios mendocinos, durante una inspección se constató una deficiencia en la seguridad de uno de los depósitos de almacenamiento, lo que habría provocado filtraciones de distintos tipos de combustibles. Esta situación representaba un riesgo tanto para la seguridad de las personas como para el ambiente.

Ante este escenario, las autoridades resolvieron la clausura preventiva del establecimiento hasta que se subsanen las irregularidades detectadas y se garantice el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.

Desde los organismos intervinientes aclararon que no se registraron personas lesionadas ni incidentes mayores durante el procedimiento. Se recomienda a los viajeros sanjuaninos circular con precaución y prever alternativas para el abastecimiento de combustible en la zona.