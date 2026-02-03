Un sanjuanino ganó más de $43 millones en el Quini 6: qué se sabe del afortunado

Un sanjuanino se alzó con un premio del Quini 6 de más de $43 millones.

La suerte volvió a sonreír en San Juan y, esta vez, con creces. Un apostador de Rawson ganó más de 43 millones de pesos en el Quini 6, tras acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale del sorteo realizado el domingo 9 de febrero.

Un sanjuanino se convirtió en el único ganador del Quini 6 Nº 344 y se alzó con un premio de $43.267.716, correspondiente a la modalidad Siempre Sale, que reparte el pozo entre quienes logran cinco aciertos.

Lo que se sabe hasta el momento es que el apostador realizó la jugada ganadora en la Subagencia Nº 507, ubicada en el departamento Rawson, y los números sorteados fueron 09, 30, 31, 42 y 43. El sorteo se realizó el 9 de febrero de 2025, según informó la Caja de Acción Social.

Hasta el momento no trascendieron datos sobre la identidad del ganador, algo habitual en este tipo de premios.

El afortunado tendrá tiempo hasta el próximo 18 de febrero para presentarse y cobrar el monto correspondiente, siguiendo los pasos establecidos por la entidad organizadora.

Mientras tanto, la expectativa continúa puesta en el próximo sorteo del Quini 6, cuya modalidad Revancha se realizará el 18 de febrero, con un nuevo pozo millonario en juego.